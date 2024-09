"La Selección Colombia femenina Sub-20 ha hecho un fútbol práctico que le ha dado resultados"

Después de una fase de grupos magistral, con nueve puntos de nueve posibles y con el arco invicto, la Selección Colombia tendrá, este miércoles, su partido de octavos de final en elMundial femenino Sub-20 frente a Corea del Sur. Linda Caicedo, Luisa Agudelo y compañía están camino a hacer historia, en la ciudad de Cali.

Para hablar sobre el desempeño que ha mostrado el conjunto que dirige Carlos Paniagua en esta Copa del Mundo, en Gol Caracol hablamos con la pionera del fútbol femenino en Colombia, Myriam Guerrero. Para la leyenda nacional, la ‘tricolor’ ha sabido ser inteligente en su juego y, aunque no es la más vistosa, ha mostrado un fútbol “práctico”.

“A mí me parece que Colombia en la primera fase de grupos hizo un fútbol práctico, un fútbol que le dio el resultado que quería y así pudo conseguir los nueve puntos. Fueron muy disciplinadas en la fase defensiva y en la fase ofensiva intentaron hacer, por momentos, la elaboración de fútbol que todos estamos esperando. Espero que les pueda fluir, no solo en octavos, sino en las fases a las que pueda acceder”, fueron las palabras iniciales de Guerrero.

Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20, festejando un gol en el Mundial. Foto: AFP.

Más declaraciones de Myriam Guerrero:

¿Cómo ha visto a Linda Caicedo?

“A mí me parece que Linda es una jugadora polifuncional, es una jugadora con muchas actitudes y aptitudes que le permiten desempeñarse, no solamente en el centro, sino por los costados. Ha sido reiterativo el marcaje que le han hecho, obviamente eso no ha permitido que ella fluya a su 100%, pero eso indica que se le respeta, que es una referente para los rivales. Como capitana, ha sabido destacarse con esa banda y en los partidos ha sido influyente como siempre”.

Linda Caicedo y Mary José Álvarez celebran su gol con la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-20 Getty Images

¿Qué jugadoras le han llamado la atención?

“En el arco, Luisa Agudelo es una carta de seguridad. Es una arquera muy segura, que maneja bien los tiempos. Yunaira y Mary José son supremamente contundentes por arriba, tanto en ataque como en defensa. Son muy seguras y se complementan muy bien. A Luz Katherine Osorio y Juana Ortegón son jugadoras que no se les menciona mucho, pero que hacen una tarea silenciosa de balance, de construcción.

Maité es una jugadora que, poco a poco, se está ganando la posición y tiene tantas condiciones. Es una niña que yo la veo en el fútbol europeo”.

¿Qué puede esperar Colombia de Corea del Sur y cómo lo debe afrontar?

“Los equipos asiáticos son supremamente rápidos, les gusta manejar mucho el balón a tierra. Elaboran muy bien el fútbol, no solamente del centro a los costados sino de los costados al centro. Colombia tiene que estar muy segura, muy concentrada, mantenerse afianzadas”.

Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20 festejando anotación contra Australia. Foto: Colprensa.

¿Cómo ha visto a Colombia en el aspecto mental y con la presión de jugar de local?

“Son jugadoras que tienen un bagaje impresionante a tan corta edad. Tener dos mundiales, ser subcampeonas del Sub-17, venir y enfrentar un campeonato de locales donde han sentido el respaldo, tanto en Medellín como en Bogotá. De pronto hubo un poco de presión y miedo escénico al comienzo, porque no se había visto que en Colombia la selección femenina llenara tantos estadios. Vienen motivadas y eso es importante”.