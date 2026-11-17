El año 2026 terminó para la Selección Colombia de mayores con un empate este martes 0-0 en su visita a su similar de Chile, en un compromiso en el que los de Néstor Lorenzo dejaron una mejor imagen, especialmente en el segundo tiempo del juego realizado en el estadio Monumental, de Santiago. Esto en la fecha FIFA, que el viernes anterior registró un triunfo 1-0 de los nuestros sobre los australes, en Cali.

El duelo tuvo como protagonista al portero chileno del Swansea inglés Lawrence Vigouroux, quien detuvo un penal al delantero del Sporting de Lisboa Luis Súarez, en la jugada de gol más clara del partido en el minuto 36.

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Chile quiso ser protagonista desde el inicio y sostuvo la pelota en los primeros 20 minutos sin aprovecharlo, mientras que Colombia apostó a la velocidad de sus contragolpes con un par de jugadas que no lograron finalizar.

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Más allá del resultado, el juego en territorio chileno dejó una mala noticia pata el seleccionado colombiano como quiera que el volante Gustavo Puerta se tuvo que marchar de la cancha con visibles muestras de dolor y llorando, en el carrito de los primeros auxilios, tras una fricción con César Pérez, jugador de los dueños de casa. Así ingresó Juan Manuel Rengifo.



Además, en una de las primeras acciones del partido de fogueo, el defensor Dávinson Sánchez también se fue del campo, ante una acción con un rival de los chilenos.

Ya en el plano futbolístico, a Colombia le costó más en la etapa inicial, pero en el complemento mostró una cara renovada con dinámica, con un Juan Manuel Rengifo mostrándose, pidiendo la pelota; contando con el apoyo de Matías Orozco, el jovencito que tanto ha elogiado el entrenador Néstor Lorenzo, y con el empuje de Jhon Solís, un mediocampista de fortaleza y criterio para manejar el esférico. En la delantero, de nuevo dejó toques de calidad Camilo Durán y el potente Daniel Mosquera hasta alcanzó a ganar de cabeza en una de las últimas posibilidades anotar.

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En los últimos minutos, los cafeteros dieron oportunidad a que el partido tuviera un poco más de ida y vuelta, siendo más incisivos por las bandas, pero sin poder convertir en los balones que llovieron sobre el área chilena.

Ahora, la Selección Colombia entrará en un receso obligado, hasta el mes de marzo de 2027, cuando vuelvan las fechas FIFA, con una dupla de juegos de preparación. Lorenzo tuvo espacio para tomar apuntes y amalgamar su nómina para el futuro.

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- Ficha técnica:

0. Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Iván Román, Gabriel Suazo (m.86, Thomas Dean); César Pérez (m.69, Agustín Arce), Vicente Pizarro (m.86, Clemente Montes); Nils Reichmuth (m.59, Maximiliano Gutiérrez), Darío Osorio, Lucas Cepeda (m.69, Rodrigo Echeverría); Ben Brereton (m.59, Gonzalo Tapia).

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Seleccionador: Nicolás Córdova.

0. Colombia: Aldaír Quintana (m.45, Devis Vásquez); Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez (m.24, Jhon Lucumí), Kevin Andrade, Juan Cabal (m.71, Samuel Velásquez); Jefferson Lerma (m.45, Jhon Solís); Gustavo Puerta (m.43, Juan Rengifo), Matías Orozco, Camilo Mena (m.71, Camilo Durán), Daniel Arcila (m.71, Óscar Cortés); Luis Suárez (m.71, Daniel Mosquera).

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Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Árbitro: El argentino Leandro Rey amonestó a los colombianos Camilo Mena, Jefferson Lerma, Luis Suárez y Jhon Lucumí y a los chilenos César Pérez, Gabriel Suazo y Darío Osorio.

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Chile vs Colombia - Foto: AFP