"La Selección Colombia nunca tuvo problemas de disciplina, ni hubo desobediencia"

"La Selección Colombia nunca tuvo problemas de disciplina, ni hubo desobediencia"

En el seno de la Selección Colombia siguen sosteniendo una base sólida de grupo y de eso sacan pecho, tal y como sucedió en la previa del duelo de fogueo de este sábado contra México.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2025
Jugadores de la Selección Colombia.
Getty Images.

