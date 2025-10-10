"La Selección Colombia nunca tuvo problemas de disciplina, ni hubo desobediencia"

La Selección Colombia afinará en las próximas horas detalles de su preparación para enfrentarse con su similar de México este sábado 11 de octubre, en el primer duelo de fogueo de cara a la participación el año entrante en el Mundial 2026, cuyo sorteo de grupos será el próximo 5 de diciembre en territorio estadounidense.

Durante todos estos días el entrenador Néstor Lorenzo ha venido trabajando de manera fuerte con sus jugadores, en pro de ajustar en lo táctico y futbolístico pensando en la cita orbital.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Foto: @FCFSeleccionCol

Y el profesor Lorenzo compareció en rueda de prensa antes del enfrentamiento con los mexicanos y una vez más dejó en claro que aparte de lo que suceda en la cancha, al interior del grupo es una constante tener comportamientos de unidad y sana convivencia, más allá de los egos de cada uno de los hombres que integran su base.

"Todos dependemos de todos, si no hay confianza y una buena predisposición, sumado a una calidad humana; todo se complica. Así creo que uno no puede depender de alguien a quien no le tenga confianza. El trabajo en equipo es eso, que cada uno aporte lo suyo y confíe en su compañero en complementar sus cosas", explicó el seleccionador de los colombianos.



Esto no es de ahora, se presentó y se socializó desde el momento en el que tomó bajo su batuta a Colombia. Por eso Lorenzo complementó y dijo que "esto se ha demostrado desde el primer día, un grupo fuerte es el que hay, nunca hubo un problema de disciplina, de desobediencia o de rebeldía. Se ha querido inventar, pero no pudieron porque esto es fuerte. Esa es la base, en ese sentido. Seguimos en la misma línea y es algo instalado en el grupo".

En algún momento se mencionó que Jhon Durán tuvo un supuesto entredicho con el cuerpo técnico e incluso con figuras de la Selección, en el partido del mes de junio contra Perú en Barranquilla, en una situación que se desmintió por los protagonistas.

