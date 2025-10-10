El particular once de la Selección Colombia, que vale oro; Luis Díaz, a la cabeza

La Selección Colombia se prepara para enfrentar dos partidos preparatorios al Mundial de 2026 en esta fecha FIFA del mes de octubre, frente a México, este sábado, y luego contra Canadá, el martes 14 de octubre. Mientras eso sucede, la plataforma deportiva alemana, Transfermarkt, publicó el once de los jugadores más valiosos de la última convocatoria de la Selección Colombia.

El equipo es liderado por Luis Díaz, quien está teniendo un arranque soñado con el Bayern Múnich. El extremo lleva 10 partidos en la temporada, en los que siempre ha sido titular, y acumula seis goles y cuatro asistencias, por lo que tiene un valor de mercado de 70 millones de euros, muy lejos de los demás jugadores de la 'tricolor'.

En la portería del combinado 'cafetero' está Kevin Mier, el guardameta del Cruz Azul mexicano, que lleva 12 juegos en este semestre, todos como titular, confirmando su rol fundamental en el conjunto 'manito'. Mier cuesta 7 millones y medio de euros, superando a David Ospina y Álvaro Montero.



En la parte defensiva, se encuentran Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Álvaro Angulo. Muñoz, ha comenzado de gran manera la temporada con el Crystal Palace, equipo que hasta hace poco conservaba un invicto nunca antes visto en su historia. El lateral derecho fue puesto en el informe con un precio de 25 millones de euros.

De igual manera, Jhon Lucumí ostenta el mismo valor gracias a su notable desempeño en el Bolonia de la Serie A italiana. Solo cinco millones menos cuesta Davinson Sánchez, quien se ha vuelto en un indiscutible para el Galatasaray. Álvaro Angulo, en cambio, es el menos valorado en la línea defensiva, con un precio de dos millones y medio de euros, sin embargo, esto no fue impedimento para que el técnico Néstor Lorenzo lo llamara por segunda vez a la selección de mayores.

Jugadores de la Selección Colombia celebran uno de sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Por otra parte, en el mediocampo Transfermarkt puso como inicialistas a Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez. Lerma, del Crystal Palace, ha venido perdiendo terreno en la consideración del técnico del equipo inglés, no obstante, mantiene un precio de 10 millones de euros. Ríos, aterrizó con buen pie en el Benfica, que ahora es dirigido por José Mourinho, y gracias a su performance fue merecedor de un costo de 22 millones.

Por parte de James, el '10' de León no ha tenido la continuidad que desearía con su club a causa de las lesiones, pero cuando se pone la camiseta amarilla demuestra un nivel excelso, que le ayudó para tener un valor de dos millones y medio.

Ya en el ataque, acompañan a Luis Díaz, Yaser Asprilla y Luis Suárez. El exWatford ha gozado de poca continuidad en el Girona, por lo que tiene un precio según Transfermarkt de 15 millones de euros.

Mientras que, Luis Suárez, fue uno de los que más se valorizó en el fútbol europeo, gracias a su actualidad en el Sporting de Lisboa, plagada de goles, y su excelente juego contra Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que ahora vale 22 millones de euros. Estos valores demuestran que los futbolistas de la 'sele' tienen un gran presente y auguran un buen rendimiento en el Mundial del próximo año.