Miguel Russo, "con pronóstico reservado"; parte oficial de Boca Juniors sobre salud de su DT

El entrenador argentino de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, está internado "con pronóstico reservado", informó el club de fútbol este lunes por la noche, en medio de rumores por su estado de salud y tras la ausencia del DT en el banco en las últimas fechas.

Russo "se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado", escribió Boca en su cuenta oficial en X. "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", añadió la institución.

Russo, de 69 años, fue sustituido en el banco por Claudio Úbeda y el colombiano Juvenal Rodríguez, quienes dirigieron al equipo en la goleada 5-0 de Boca sobre Newell’s este domingo por el Torneo Clausura.

"Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV", dijo Úbeda a periodistas tras el partido.



El capitán del equipo, Leandro Paredes, coincidió: "Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza".

En sus últimas apariciones públicas, que se alternaron con internaciones hospitalarias o domiciliares, se le ve delgado, caminando con dificultad y con voz débil. Esto produjo inquietud entre los hinchas y en medios periodísticos.

El popular club de Buenos Aires no había dado partes oficiales sobre su salud hasta este lunes, aunque es sabido que en 2017 fue diagnosticado con cáncer de próstata, mientras que era entrenador de Millonarios de Bogotá, en donde dejó una buena imagen en lo profesional y en lo personal.

De hechos, los hinchas de los 'embajadores' lo recuerdan con especial cariño y admiración, como quiera que en el segundo semestre de 2017, Russo sacó campeón al cuadro capitalino al derrotar en la serie final a Santa Fe, el eterno rival de patio.

Cabe recordar que la llegada del experimentado adiestrador a Boca se dio con el respaldo del legendario Juan Román Riquelme, el mandamás del equipo argentino y quien le ha ofrecido todo su respaldo en estos momentos duros de salud.

