"La Selección Colombia es el tipo de oponente de alto nivel contra el que queremos competir"

Canadá se enfrenta el martes a Colombia en un partido amistoso en el estadio Sports Illustrated de Harrison (EE. UU.) con la intención de "estar a la altura de las circunstancias" y mejorar la imagen dada el viernes cuando la selección canadiense perdió por 0-1 ante Australia.

La derrota del viernes, en un partido que los canadienses dominaron y que perdieron por un error defensivo, es la única desde junio, cuando el equipo norteamericano fue superado por Guatemala en la tanda de los penaltis tras empatar 1-1 al término del tiempo reglamentario.

Tras el partido, el portero de la selección canadiense Maxime Crépeau declaró que era una oportunidad para aprender.



Mientras, el seleccionador Jesse Marsch explicó que estaba “ilusionado” con que sus jugadores tengan la oportunidad de enfrentarse a una formación de la calidad de Colombia, que el sábado goleó a México por 0-4 en Texas.

"Necesitamos ponernos en este tipo de partidos y necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Y sé que lo haremos. Va a ser un partido difícil, no sé si ganaremos, pero vamos a jugar bien", explicó el seleccionador canadiense a la televisión canadiense 'TSN'.

Jesse Marsch, entrenador de Canadá AFP

El partido del martes es parte de la preparación de los canadienses y los colombianos de cara al Mundial 2026.

Canadá será anfitrión de este torneo junto a Estados Unidos y México.

Será la cuarta vez que el combinado nacional canadiense se enfrenta al de Colombia. En 1988 y 2014, Canadá cayó ante los cafeteros en sendos amistosos.

Pero la selección de Marsch prefiere recordar la histórica victoria por 2-0 que consiguieron sobre Colombia en la final de la Copa Oro de la Concacaf en 2000.

En junio, cuando se anunció el amistoso, Marsch ya señaló que su equipo quería "enfrentarse a más rivales sudamericanos".

"Colombia es el tipo de oponente de alto nivel contra el que queremos competir mientras continuamos nuestra preparación para el próximo Mundial", añadió.

El amistoso es el cuarto que la selección canadiense, que está clasificada de forma automática para el Mundial 2026 al ser uno de los organizadores de la competición, disputa en las últimas semanas.

El 5 de septiembre, los canadienses se impusieron por 0-3 a Rumania en Bucarest y cuatro días después ganaron a Gales 0-1 en Swansea (Reino Unido).