Selección Colombia vs. Canadá, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de la 'tricolor'

Luego de la aplastante victoria 4-0 sobre México, la Selección Colombia continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo atraviesa un gran momento futbolístico y busca mantener su racha positiva en el cierre de esta doble fecha FIFA.

El conjunto ‘cafetero’ llega con confianza tras un partido redondo en el que brillaron figuras como Luis Díaz, Jefferson Lerma y James Rodríguez, quienes fueron claves en la contundente goleada sobre el ‘tri’. Ahora, el objetivo es repetir una actuación sólida ante otro de los anfitriones del próximo Mundial: Canadá.

Colombia vs. Canadá EN VIVO, hora y dónde ver EN VIVO

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra México, en partido preparatorio AFP

Publicidad

Fecha: miércoles 15 de octubre de 2025

Hora: 7:00 p. m. (hora colombiana)

Estadio: Red Bull Arena (New Jersey, Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión) y Ditu.

Será un duelo interesante entre dos selecciones que compartirán protagonismo en la próxima Copa del Mundo, ambas en busca de afinar detalles y sumar confianza de cara al gran objetivo de 2026.



¿Cómo llega Canadá para este partido?

El seleccionado canadiense, dirigido por Jesse Marsch, viene de caer 1-0 ante Australia en su más reciente presentación, en un duelo en el que el tanto de Nestory Irankunda marcó la diferencia.

La última vez que Colombia y Canadá se enfrentaron fue el 14 de octubre de 2014, en un amistoso disputado en Nueva Jersey, con triunfo 1-0 para la ‘tricolor’ gracias a un gol de James Rodríguez.

Publicidad

En el historial general, ambos combinados se han enfrentado en cuatro ocasiones, con saldo favorable para Colombia: dos victorias, un empate y una derrota. El único triunfo canadiense fue en la final de la Copa Oro 2000, donde se impuso 2-0.

Este nuevo encuentro será una prueba importante para ambas selecciones, que buscan afinar su camino hacia el Mundial 2026.