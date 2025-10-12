Periodistas de México aterrizaron luego de goleada 4-0 de la Selección Colombia; "de otra galaxia"

Luis Díaz volvió a brillar con la camiseta de la Selección Colombia y fue uno de los grandes protagonistas en la contundente victoria 4-0 frente a México, en partido amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El atacante del Bayern Múnich fue un dolor de cabeza constante para la defensa ‘azteca’ y ratificó su condición de figura internacional.

El compromiso, disputado en el AT&T Stadium de Texas, fue un auténtico monólogo del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, que dominó de principio a fin y mostró un fútbol intenso, dinámico y efectivo. Jhon Lucumí abrió el marcador a los 16 minutos tras un preciso centro de James Rodríguez que el defensor definió de pierna derecha.

Ya en el segundo tiempo, Luis Díaz amplió la ventaja con una definición de lujo por encima del arquero mexicano, confirmando su jerarquía y su capacidad para aparecer en los momentos determinantes. Posteriormente, Jefferson Lerma (65’) aumentó la cuenta con un golazo de volea, y Johan Carbonero (87’) selló la goleada con una gran finalización dentro del área.

Prensa mexicana se rindió a Luis Díaz

Luis Díaz celebra gol con Selección Colombia contra México - Foto: AFP

Con su anotación frente al combinado mexicano, Luis Díaz alcanzó los 20 goles con la camiseta de la Selección Colombia, consolidándose como una de las principales figuras del equipo de Lorenzo. Su actuación generó una oleada de reacciones en la prensa mexicana, que no escatimó en elogios para el extremo guajiro, destacando su desequilibrio, velocidad y talento.

En redes sociales se viralizó un video del reconocido narrador de 'TV Azteca', Christian Martinoli, quien no dudó en rendirse ante el colombiano: “Luis Díaz es de otra galaxia”, exclamó durante la transmisión del partido. Sus palabras se replicaron rápidamente entre aficionados y medios, que coincidieron en que el jugador del Bayern Múnich marcó una diferencia abismal sobre el terreno de juego.

“Luis Díaz es de otra galaxia” 🗣️



Dr. García y Martinoli se rinden ante el crack colombiano luego de firmar el segundo gol sobre México ⚽️🇨🇴 pic.twitter.com/fbP3NsdXbO — FARSANTES CON GLORIA (@FarsantesG) October 12, 2025

El guajiro, que atraviesa un gran momento en Europa, demostró nuevamente por qué es considerado uno de los futbolistas más determinantes de Sudamérica. Además de su gol, aportó en la creación ofensiva, en el trabajo de presión alta y en la conducción de las jugadas más peligrosas del encuentro.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Después de la aplastante victoria ante México, la Selección Colombia se concentra ahora en su siguiente desafío de la fecha FIFA. El conjunto nacional enfrentará a Canadá este martes 14 de octubre, a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana), en el Red Bull Arena de Nueva York. Será otra oportunidad para que la ‘tricolor’ consolide su idea de juego y siga afinando detalles de cara al camino rumbo al Mundial 2026.