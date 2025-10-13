Portugal vs. Hungría, EN VIVO; hora y TV del partido, con Cristiano Ronaldo, ONLINE

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, afirmó que Vitinha es "el mejor centrocampista del mundo" y que lo demostró en la conquista de la Champions League, con PSG.

Preguntado en una rueda de prensa sobre unas declaraciones del seleccionador de España, Luis de la Fuente, en las que dijo que el barcelonista Pedri es el mejor en su posición, Martínez recordó las actuaciones de Vitinha en la "mejor liga de clubes".

"El míster Luis de la Fuente tiene razón al decir que los suyos son los mejores (...) Para mí, Vitinha es el mejor centrocampista del mundo", opinó Martínez.

Recordó que todas las estadísticas indican que el mejor centrocampista de la Liga de Campeones fue Vitinha, tanto en número de pases como en creación de oportunidades de gol.



Vitinha fue uno de los artífices del triunfo del PSG, entrenado por Luis Enrique, en la última edición de la Liga de Campeones, lo que le valió el tercer lugar en el Balón de Oro.

El centrocampista portugués es uno de los convocados por Martínez para el próximo partido de Portugal de clasificación para el Mundial 2026 que disputará este martes 14 de octubre contra Hungría en Lisboa, donde podría garantizar ya su presencia en la máxima competición de selecciones.



Hora y dónde ver Portugal vs. Hungría, EN VIVO

Día: martes 14 de octubre.

Hora: 1:45 p.m. (Hora de Colombia).

Estadio: Jose Alvalade.

Jornada: fecha 4 de Eliminatorias al Mundial 2026.

Transmisión: Disney+ Premium.

Cristiano Ronaldo, estrella de la selección de Portugal, sueña con el Mundial 2026 AFP

¿Vitinha, el mejor mediocampista del mundo?

El portugués Vitinha, centrocampista del Paris Saint-Germain (PSG), respondió a los elogios del exjugador y exentrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, y aseguró que intentará mantener su nivel e incluso mejorar.

En una rueda de prensa con la selección de Portugal, Vitinha dijo que está "muy contento" por las palabras de Zidane, quien destacó que tanto el jugador del PSG como su compañero, João Neves, "nunca pierden el balón".

"Que una referencia como Zidane diga eso siempre es importante, estoy muy contento. Solo me queda seguir adelante. Mantener el nivel y mejorar, si es posible, y decirle gracias", afirmó Vitinha.

Vítor Machado Ferreira, 'Vitinha', de 25 años, acaba de alcanzar el tercer puesto en la carrera por el Balón de Oro, algo que "no ha cambiado absolutamente nada" en su vida, aunque admitió que se siente "más contento en el día a día, porque siempre es una satisfacción individual".

"Estoy muy contento y agradecido a todos los que me han ayudado en mi trayectoria", afirmó.

El centrocampista del PSG, dirigido por el español de Luis Enrique, también hizo autocrítica y aseguró que puede mejorar defensivamente, "no solo en agresividad, sino también en los duelos".