Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia Sub-20 atacó, pero no definió; 0-0 con Noruega, otro paso a la clasificación

La Selección Colombia Sub-20 atacó, pero no definió; 0-0 con Noruega, otro paso a la clasificación

La Selección Colombia Sub-20 tuvo las mejores posibilidades de anotar con Neyser Villarreal y Luis Rentería, aunque no se contó con esa puntería para romper la resistencia de los noruegos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Acción de juego entre la Selección Sub-20 y Noruega en el Fiscal de Talca.
Acción de juego entre la Selección Sub-20 y Noruega en el Fiscal de Talca.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad