La Selección Colombia Sub-20 atacó, pero no definió; 0-0 con Noruega, otro paso a la clasificación

La Selección Colombia igualó este jueves 0-0 con Noruega, en la segunda fecha del Mundial Sub-20 de Chile 2025 y se quedó con 4 puntos en el grupo F. Ahora deberá confirmar su clasificación a los octavos de final el próximo domingo 5 de octubre, cuando mida fuerzas con Nigeria.

En el estadio El Fiscal de Talca se observó un compromiso en el que el primer tiempo fue de mucha fricción, de poca imaginación y con un equipo como el europeo tirado atrás, acumulando muchos hombres en zona media y defensiva y dejando poco espacio para la acción de los dirigidos por César Torres.

Más allá de ese panorama, Colombia pudo generar un par de posibilidades de anotar con Luis Rentería, quien entró bien al área y su remate fue bien parado por arquero Fauskanger, y también con Neyser Villarreal, que logró una diagonal para desmarcarse y al intentar cruzar el balón, se fue desviado. Para los de nuestro país se dio un susto, cuando se presentó una mano en el área de parte del defensor Simón García, pero la juez Katia García fue al VAR para reversar un penalti decretado inicialmente.

En la parte complementaria, los nuestros tuvieron en balón en su poder e intentaron seguir generando posibilidades de anotar, que llegaron con un cabezazo de Yeimar Mosquera que fue controlado por el guardameta noruego y quizá la más clara del compromiso con una volea de Neyser, quien se quedó con ganas de celebrar al ver que el esférico terminó pegando en el travesaño.

Acción de juego entre la Selección Sub-20 y Noruega en el Fiscal de Talca. Federación Colombiana de Fútbol

Para los últimos minutos, el DT Torres ordenó la entrada de Joel Canchimbo y Emilio Aristizábal, quienes se mostraron activos en ataque, pero no lograron romper la resistencia de los escandinavos.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial Sub-20?

El próximo partido de Colombia Sub-20 será el domingo 5 de octubre de 2025 frente a Nigeria, en el cierre del grupo F. El balón se moverá a las 6 de la tarde y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y Ditu.

