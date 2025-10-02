Síguenos en::
Neyser Villarreal, cerca de anotar uno de los mejores goles del Mundial Sub-20, contra Noruega

Neyser Villarreal, cerca de anotar uno de los mejores goles del Mundial Sub-20, contra Noruega

En una muestra de su talento y técnica, el delantero de la Selección Colombia, Neyser Villarreal, realizó una pirueta y el balón se estrelló en el travesaño.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia, fue titular contra Noruega en el Mundial Sub-20

