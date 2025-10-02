Neyser Villarreal, cerca de anotar uno de los mejores goles del Mundial Sub-20, contra Noruega

Neyser Villarreal tuvo su primera oportunidad como titular en el Mundial Sub-20. Este jueves 2 de octubre, recibió la confianza de César Torres, director técnico de la Selección Colombia, para el partido contra Noruega, por la fecha 2 del grupo F. Razón por la que no negó ni una gota de sudor, lo dio todo y estuvo cerca de marcar uno de los mejores goles del certamen.

Cuando transcurría el minuto 54, Óscar Perea se hizo con el esférico por la banda derecha. Apelando a su gambeta y velocidad, se quitó la marca de su rival, envió un centro y, adentro del área, apareció Neyser Villarreal para inventarse una volea. Con ese recurso, sacó un potente remate con destino a arco, pero el balón se estrelló en el travesaño y no pudo gritar el tanto.

Neyser Villarreal de Selección Colombia Sub-20 - Foto: AFP

Vea la volea de Neyser Villarreal, con Selección Colombia vs. Noruega, en el Mundial Sub-20