Hora y TV para ver en vivo Colombia vs. Francia y la final del Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 de 2025 baja su telón entre el sábado 18 y el domingo 19 de octubre con el encuentro por el tercer puesto y el duelo por el título, respectivamente.

En el choque por el último cajón del podio se medirán entre si la Selección Colombia, que cayó 1-0 en semifinales frente a Argentina, y Francia, que empató 1-1 con Marruecos y luego del alargue perdió 5-4 en la definición por penaltis.

Esta contienda se llevará a cabo en el estadio Nacional de Santiago de Chile, mismo escenario que servirá para albergar un día después la final del campeonato.

Si Colombia logra imponerse, igualará la actuación del Mundial de Emiratos Árabes Unidos 2003, cuando ocupó el tercer lugar bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda.



Entre tanto, en el cotejo por el título, Argentina irá por su sexta corona, mientras que Marruecos afrontará su primera final.

El elenco sudamericano arribó a esta instancia sin figuras como Franco Mastantuono, del Real Madrid de España, debido a que no es obligación que los clubes cedan a sus jugadores para este tipo de campeonatos.

Los albicelestes llegan tras vencer en fase de grupos a 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. En octavos de final golearon 4-0 Nigeria y en cuartos se impusieron 2-0 sobre México.

A su vez, Marruecos en fase de grupos le ganó 2-0 a España, venció 2-1 a Brasil y cayó 1-0 contra México. En octavos de final triunfó 2-1 sobre Corea del Sur y en cuartos hizo lo propio ante Estados Unidos, al que derrotó 3-1.

Ahora, los suramericanos se esperan consolidar como máximos dominadores de la categoría, en tanto que los árabes buscarán dar la sorpresa del torneo.



Hora y TV para partido por el tercer puesto y final del Mundial Sub-20

Ambas contiendas se podrán observa en directo por las señales del Canal Caracol, Gol Caracol y la aplicación Ditu. Acá, la programación:

⦁ Tercer puesto

Colombia vs. Francia

Fecha: sábado 18 de octubre

Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)

TV: Canal Caracol, Gol Caracol y Ditu

⦁ Final

Argentina vs. Marruecos

Fecha: domingo 19 de octubre

Hora: 6:00 p. m. (de Colombia)

TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu