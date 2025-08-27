"Da la impresión que Richard Ríos puede ofrecer más, pero si le piden que defienda, lo hace bien"

El histórico Benfica , que tiene en sus filas al volante colombiano Richard Ríos, estará entre los 36 participantes en la Champions League 2025-2026, después de eliminar en el play-off' por 1-0 al Fenerbahçe, del técnico portugués José Mourinho y que también cuenta con el 'cafetero', Jhon Durán, este miércoles 27 de agosto en Lisboa.

Después del empate 0-0 de la ida en Turquía todo estaba abierto y las 'águilas' decidieron en su Estadio Da Luz con un tanto de Kerem Akturkoglu.

Richard Ríos en la formación del Benfica frente a Fenerbahçe. X de @SLBenfica

El Fenerbahçe intentó igualar hasta el final, pero había quedado reducido a diez jugadores en el 82, cuando fue expulsado el brasileño Anderson Talisca. Y como es habitual, tras un compromiso de esta envergadura, salieron a la luz las habituales calificaciones para los protagonistas en cacha, y por supuesto, Ríos Montoya no fue la excepción a la regla.

¿Cómo calificaron a Richard Ríos tras la clasificación del Benfica a la fase de liga de la Champions League?

En ese orden de ideas, en el prestigioso diario 'A Bola' entregaron las valoraciones de los jugadores de las 'águilas' y en cuanto al centrocampista de la Selección Colombia le otorgaron un 7 sobre 10.

Y en la reseña para su rendimiento en el césped de juego escribieron lo siguiente: "Da la impresión de tener mucho más que ofrecer, con su regate, disparo y juego vertical, pero si se le pide que defienda, que ocupe espacios, defiende y ocupa espacios, y lo hace bien. Una zancada larga, un estilo de fútbol maduro, sin duda a la altura de los mejores jugadores en la cancha del Da Luz en este partido".

Ríos recibió la misma calificación que Kerem Akturkoglu, el autor del gol que le dio la clasificación al Benfica a la Champions League.

Por su parte, en 'Sofascore' le otorgaron un 7.6 de calificación en sus 90 minutos en el estadio Da Luz, destacando su precisión en los pases del 81 por ciento y ganó ocho duelos de once, teniendo seis recuperaciones y 68 toques de balón.