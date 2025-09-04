Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ‘Taponazo’ de Richard Ríos a Dayro Moreno en duelo de 'joyitas' antes de Colombia vs. Bolivia

‘Taponazo’ de Richard Ríos a Dayro Moreno en duelo de 'joyitas' antes de Colombia vs. Bolivia

Los 2 pintorescos futbolistas de la escuadra ‘cafetera’ tuvieron un picante cruce en la antesala de la contienda programada para el jueves 4 de septiembre en Barranquilla.

Richard Ríos y Dayro Moreno tuvieron reto en la Selección Colombia.jpg
Richard Ríos y Dayro Moreno, las 'joyitas' de la Selección Colombia.
Foto: @dayrogol17.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 12:50 p. m.