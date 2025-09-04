‘Taponazo’ de Richard Ríos a Dayro Moreno en duelo de 'joyitas' antes de Colombia vs. Bolivia

El partido entre la Selección Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano de la capital atlanticense por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas tuvo un tinte especial gracias a la presencia del experimentado goleador Dayro Moreno en la convocatoria del elenco local.

El artillero del Once Caldas se hizo sentir con su alegría en el grupo, según declararon a la prensa jugadores como Juan Fernando Quintero, pues había cierto grado de tensión debido a las 6 fechas seguidas sin ganar que arrastraban los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo.

De hecho, la obligación de no caer contra el elenco andino para asegurar la clasificación al Mundial de 2026 hacía necesaria una dosis de oxígeno que refrescara al plantel y al parecer el encargado de bajar los niveles de estrés fue Moreno, que regresó al combinado patrio luego de 9 años.

En ese sentido, el máximo anotador colombiano de la historia llegó pisando duro y no solo por ser el de más edad de la convocatoria, ya que cumplirá 40 años el 16 de septiembre, sino por su forma de ser.

Fue así como tendió lazos de amistad rápidamente y hasta consiguió en el volante Richard Ríos a un aliado, según él mismo lo ha hecho ver en redes sociales, donde compartió un jocoso contrapunteo con él.



Dayro Moreno retó a Richard Ríos y recibió dura respuesta

El parecido entre ambos jugadores, por los colores que tienen en el cabello y sus múltiples tatuajes, llevó que Moreno emitiera una fotografía junto a Ríos en plena concentración con un particular desafío en el cuál les pidió a sus seguidores que definieran cuál de los 2 tenía mejor apariencia.

“¡Ey, parceritos, quién tiene más ‘flow’, pues! Qué, grande sos, mi hermano, Richard”, escribió Dayro en sus redes junto a la imagen.

Sin embargo, Ríos no esperó a que la gente definiera con sus opiniones y lanzó un fuerte comentario a modo de broma hacía su compañero de Selección: “Su papá no lo quiere, pero nosotros sí. Goleador”.

No obstante, todo fue tomado con humor por Moreno, que volvió a compartir la imagen con su amigo en una historia de Instagram que tituló: “Melos, con el crack”.