Las buenas nuevas de la Selección Colombia antes del duelo con Uruguay, por Copa América

Néstor Lorenzo entregó sus últimas declaraciones antes de crucial partido de la Selección Colombia frente a Uruguay, en las semifinales de la Copa América 2024 y allí dejó buenas nuevas sobre el equipo que tendrá a disposición para este compromiso.

Ahí fue cuando el técnico argentino al frente de la ‘tricolor’ se refirió a Jhon Lucumí, el único lesionado que ha tenido el combinado patrio en el torneo internacional.

“La nómina está toda a disposición, los jugadores no saben aun quién estará de entrada mañana. Lo de Lucumí es que ha mejorado mucho, es un central que nos da salida por izquierda con mucha calidad. Están todos a disposición, así que veremos”, confirmó Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

De esa manera, en las próximas horas se sabrá si Jhon Lucumí volverá a la titularidad y su el timonel de la Selección Colombia hará cambios para el duro encuentro que se espera contra Uruguay.

Publicidad

El que sí tiene bajas confirmadas es el rival, ya que Uruguay no podrá contar con el reconocido Ronald Araújo por lesión, y tampoco con Nahitan Nández, por suspensión.

“Yo no lo considero una ventaja determinante, tiene grandes jugadores en la misma posición, a nosotros nos pasó perder a Lucumí que fue titular en el primer partido. Son selecciones con grandes jugadores que no creo que sufran tanto la ausencia de un compañero, lo van a saber reemplazar seguramente”, comentó.

Jhon Lucumí en partido con la Selección Colombia en la Copa América 2024. AFP

Publicidad

Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo sobre Colombia vs Uruguay, por Copa América 2024:

*Uruguay, distinta a la que enfrentó por Eliminatorias

“El equipo sin duda ha evolucionado no solo desde distintos momentos en el proceso, no solo lo emocional o confianza, sino desde lo táctico. Pero este Uruguay no es el mismo, se le ve más asentado a la idea del entrenador, es parte de la evolución de los equipos a medida que compiten”-

*¿Hay desgaste físico en Uruguay?

“La impresión que da ver un partido sin los datos a la mano es esa, pero no es esa, Uruguay siguió corriendo y de hecho ha subido intensidad contra Brasil. A veces el dominio del juego es de un equipo y el que corre más es el otro, en los datos que manejamos es un equipo de alto nivel de intensidad”.

*Uruguay, un rival de respeto y jerarquía

“Uruguay además de tener jugadores en los mejores equipos del mundo y mucha calidad, tiene un espíritu competitivo muy fuerte, de excelencia, ese es el principal desafio, competir a esa altura y jugar mejor”.