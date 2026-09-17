Las sorpresas en la convocatoria de Selección Colombia; Óscar Perea y Daniel Arcila lideran la lista

La Selección Colombia se enfrentará a México, Paraguay y Perú en juegos de fogueo y Néstor Lorenzo dio a conocer este jueves la lista de 26 jugadores convocodos, en la cual sobresalen seis sorpresas: Kevin Andrade, Royer Caicedo, Samuel Velásquez, Óscar Perea, Matías Orozco y Daniel Arcila.

Kevin Andrade

Se trata de un defensor central de 27 años nacido en Cali, Valle del Cauca, cuya formación se dio en el América. Su debut con los 'escarlatas' fue en el 2018 y la fecha es el club en el que tiene más partidos disputados (119) con tres goles y cuatro asistencias. Luego tuvo un breve paso por Platense de Argentina y dio el salto a Baltika de Kaliningrado, en Rusia. Con los blanquiazules fue figura en la Premier League de dicho país con un registro de 83 juegos y tres anotaciones. Su rendimiento llamó la atención del Zenit de San Petesburgo, escuadra donde comparte actualmente milita Wilmar Barrios.

Kevin Andrade, jugador del Zenit. Zenit.

Royer Caicedo

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Una de las mayores sorpresas de esta convocatoria. Con apenas 20 años, Caicedo nació en Guachené, la tierra de Yerry Mina. Es un defensor de 1,95 metros que debutó con Atlético Nacional en 2025, club con el cual disputó 10 partidos. En enero de este año fue transferido al Cercle Brugge, de Bélgica, y actualmente está tasado en 1,5 millones de euros. Con el equipo belga disputado cuatro encuentros.



Royer Caicedo, defensa de Cercle Brugge X de Cercle Brugge

Samuel Velásquez

El lateral izquierdo de Atlético Nacional fue convocado por segunda vez a la Selección Colombia, tras el llamado en 2023. Samuel jugó contra Venezuela y México. Contra los 'manitos' incluso se reportó con una asistencia. El jugador de 23 años también vistió el año pasado la camiseta del Deportes Tolima, en medio de un préstamo desde el conjunto verdolaga. Velásquez ya registra 110 partidos, cuatro goles y seis asistencias en clubes.

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Óscar Perea

El habilidoso extremo nacido en Pereira se dio a conocer en el 2025 con sus grandes actuaciones con la Selección Colombia Sub-20 que fue tercera en el Mundial de Chile 2025. Perea es canterano de Atlético Nacional y debutó en el 2022. En el 2024 fue transferido al Racing de Estrasburgo en Francia y en 2025 fichó por el AVS de Portugal. El jugador de 20 años no logró mayor regularidad y a mitad de 2026 arribó al América de México, club en el que ha dejado grata impresión. Óscar ya registra 99 partidos, 15 goles y siete asistencias.

Óscar Perea, colombiano del América. Getty Images.

Matías Orozco

Otro de los batacazos de Lorenzo en el listado. Con apenas 18 años, Orozco fue comprado recientemente por el Brighton y cedido al Castellón, club en el cual ya registra dos partidos en la segunda división de España. Matías es un volante mixto habilidoso, con regate, buena pegada y gran colaboración defensa. Su proceso de formación se dio en el Deportivo Cali, escuadra en la que se estrenó en 2025, registrando dos goles en 28 juegos.

Matías Orozco es nuevo futbolistas del Brighton. Foto: X de Brighton.

Daniel Arcila

Por último, en la zona de creación y ofensiva, aparece el nombre de un jugador de 24 años que ya tiene 132 juegos como profesional y que actualmente es figura en el León de México. Arcila se formó en el Envigado, una de las mejores canteras del país y con 11 goles en 97 partidos llegó con una maleta llena de sueños a Guanajuato. Con el conjunto esmeralda fue sumando minutos desde el 2025 hasta convertirse en un titular fijo. 11 goles en 33 encuentros son los registros que han conquistado a los hinchas del club mexicano, con el plus de hacer una gran dupla con su compatriota Díber Cambindo.