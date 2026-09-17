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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo confirmó otro adiós de Selección Colombia, aparte de James Rodríguez y Quintero

Néstor Lorenzo confirmó otro adiós de Selección Colombia, aparte de James Rodríguez y Quintero

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, explicó la manera en que se dieron las salidas de mundialistas e históricos de nuestro balompié, con ricas hojas de vida.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Néstor Lorenzo
Néstor Lorenzo ; técnico de la Selección Colombia
Fotografía de: AFP

Este jueves, el entrenador Néstor Lorenzo entregó en una rueda de prensa los nombres de los jugadores convocados a la Selección Colombia para los partidos de la fecha FIFA frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre) y aparte de hablar de los elegidos, también dedicó un espacio para referirse al adiós de jugadores importantes como Juan Fernando Quintero, en la actualidad en el Independuente Medellín.

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"Es uno con los que más hablo (Quintero). Su decisión la respeté, ya que lo sabía desde el partido de Suiza, como lo de James y David Ospina. Tenemos una buena relación y comunicación muy constante", comentó el profesional argentino.

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Ahí, con esas palabras se confirmó que el experimentado guardameta antioqueño tampoco estará en el radar del seleccionado colombiano, a sus 38 años y teniendo en cuenta que por una recaída en una lesión de codo no logró permanecer para este segundo semestre de 2026 en el Atlante mexicano.

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Además de esto, Lorenzo dejó en claro algo en el caso de 'Juanfer'. De esa forma comentó que "uno no se puede meter en esas decisiones personales. Si algún día, decide otra cosa, volverá a estar en consideración porque es un gran jugador y mejor persona".

David Ospina Selección Colombia
David Ospina, arquero en Selección Colombia
AFP

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De los mundialistas recientes no están contra mexicanos, paraguayos y peruanos el arquero Camilo Vargas, los defensores Johan Mojica, Santiago Arias, Yerry Mina, los volantes Jorge Carrascal y Juan Camilo Portilla y los delanteros Jhon Córdoba y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, además del estelar Luis Díaz.

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¿Quiénes son los convocados de la Selección Colombia para los partidos con México, Paraguay y Perú?

Arqueros
Aldair Quintana (Independiente del Valle/ECU)
Alvaro Montero (Boca Juniors/ARG)
Kevin Mier (Cruz Azul/MEX)

Defensas
Alvaro Angulo (Pumas/MEX)
Daniel Muñoz (Nottingham/ING)
Davinson Sanchez (Galatasaray/ARG)
Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps/USA)
Jhon Lucumí (Juventus/ITA)
Kevin Andrade (Zenit/RUS)
Royer Caicedo (Cercle Brugge/BEL)
Samuel Velásquez (Nacional)

Volantes
Daniel Arcila (León, MX)
Gustavo Puerta (Olympiakos/GRE)
Jaminton Campaz (Rosario Central/ARG)
Jhon Arias (Palmeiras/BRA)
Jhon Solís (Birmingham City/ING)
Juan Manuel Rengifo (Nacional)
Kevin Castaño (Atlético Mineiro/BRA)
Matías Orozco (Castellón/ESP)
Richard Ríos (Al ittihad, ARA)
Yaser Asprilla (Girona/ESP)

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Delanteros
Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/BRA)
Camilo Durán (Celtic/ESC)
Kevin Viveros (Paranaense/BRA)
Luis Javier Suárez (Sporting/POR)
Oscar Perea (América/MEX)

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