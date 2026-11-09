A Sebastián Villa lo ovacionaron en la intimidad de su familia; horas después de título con Boca

Boca Juniors volvió a subirse a la cima del fútbol argentino luego de ser el mejor de la tabla anual y coronarse campeón en ese rubro. Un agónico gol de Enner Valencia contra Defensa y Justicia los puso a celebrar y dejó fríos y tristes a los hinchas de Rosario Central, que incluso por una información errónea alcanzaron festejar. Lo cierto es que el colombiano Sebastián Villa consiguió su octavo trofeo con el azul y oro, y el primero en esta etapa. El exTolima de nuevo fue figura y uno de los más desequlibrantes, repartiendo asistencias a compañeros que no definieron bien como el caso de Miguel Merentiel.

Por si no fuera suficiente salir campeón y tener en la mira la Copa Sudamericana, Villa sorprendió horas más tarde al aparecer en un inesperado lugar. El extremo se dejó ver en una ceremonia religiosa junto a su pareja por el bautizo de su pequeña hija.

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"Del festejo del título a un momento inolvidable en familia. A pocas horas de celebrar el triunfo, Sebastián Villa llegó a la iglesia San Agustín, ubicada en Canning, partido de Ezeiza, para bautizar a su hija Milagros. Su llegada sorprendió a quienes se encontraban en el lugar, que no esperaban cruzarse con el futbolista colombiano. Milagros nació el 12 de junio de 2026 y es la primera hija de Villa y su pareja, Caroline Ospina. Así, el delantero combinó la alegría por la consagración con una celebración muy especial en familia", se lee en el informe que dio 'News Digitales'.

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Las personas que se encontraban en el lugar se notaban sorprendidas y muchas de ellas tenían el celular en la mano con el ánimo de acercarse y tomarse una foto con Villa.



Lo cierto es que los retos de Boca y el colombiano no paran y ahora enfrentarán a Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Clausura 2026.