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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Se sigue armando la Selección Colombia contra Chile; ya hay nueve jugadores, en Cali

Se sigue armando la Selección Colombia contra Chile; ya hay nueve jugadores, en Cali

En la noche de este domingo arribaron a la capital vallecaucana más de los futbolistas convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. Comienzan los trabajos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Dávinson Sánchez Selección Colombia
Dávinson Sánchez con la Selección Colombia
FCF

La Selección Colombia cerrará este 2026, año de Mundial en el que quedó en octavos de final, con dos partidos preparatorios más en la fecha FIFA de noviembre, enfrentando a Chile, en Cali, y en Santiago.
Y luego de que el pasado viernes se diera a conocer la lista de convocados, este domingo comenzó a conformarse la concentración de la ‘tricolor’, en la capital vallecaucana, con jugadores del ámbito local, y algunos que van llegando desde Europa.

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Por eso, en la noche de domingo se dieron los arribos de líderes como Dávinson Sánchez y Camilo Vargas, pero también el goleador Luis Javier Suárez y dos caras que van ganándose un lugar como Édier Ocampo y Óscar Perea. En la mañana ya se habían presentado Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, de Atlético Nacional, y los jóvenes Juan David Arizala y Matías Orozco.

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Se espera, según informó la FCF, que el grupo completo de convocados a la Selección Colombia esté completo entre lunes y máximo martes, para empezar a planificar los dos partidos frente a Chile, inicialmente el de este viernes 13 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero.

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Además, se conoció que la ‘tricolor “entrenará este lunes, 9 de noviembre, a puerta cerrada en la Sede Deportiva del América de Cali de Cascajal”, con los jugadores que ya llegaron a territorio vallecaucano.
Cabe recordar que en las últimas horas hubo un cambio en la lista de citados por Néstor Lorenzo, por la lesión de Jaminton Campaz, quien en el último partido con Rosario Central salió con molestias. En su lugar fue elegido el joven atacante Óscar Cortés, de Huracán (Argentina).

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Colombia?

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Colombia vs Chile
Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026
Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Pascual Guerrero (Cali, Colombia)
Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

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Chile vs Colombia

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026

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Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Nacional (Santiago, Chile)

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Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Acá los convocados de Selección Colombia vs Chile:

  • Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  • Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
  • Devis Vásquez – AS Roma (ITA)
  • Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  • Juan Arizala – Udinese Calcio  (ITA)
  • Daniel Arcila – Club León (MEX)
  • Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  • Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  • Óscar Cortés – Huracán (ARG)
  • Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  • Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  • Juan Cabal – Juventus FC (ITA)
  • Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  • Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  • Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C  (ENG)
  • Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
  • Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  • Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
  • Óscar Perea – Club América (MEX)
  • Camilo Mena– Korona Kielce (POL)
  • Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
  • Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  • Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
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