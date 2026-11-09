Salió defensora de Carlos Andrés Gómez, tras fallar penalti en Vasco da Gama vs Palmeiras

Palmeiras y Gremio de Porto Alegre disputarán la final de la Copa de Brasil después de que el Verdão eliminara este domingo al Vasco da Gama en definición por penales (5-4).

El conjunto vascaíno logró llevar la eliminatoria a los penaltis después de ganar por 2-1 en el tiempo reglamentario en el estadio São Januário en Rio de Janeiro, igualando así el 1-0 a favor que había logrado el Palmeiras en la ida.

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El Vasco salió con todo e igualó la eliminatoria en el minuto 16, cuando el argentino Facundo Colidio puso el 1-0.

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El Palmeiras empató en el minuto 55, con un gran gol del lateral uruguayo Joaquín Piquerez en la entrada del área.



Empujado por su afición, el Vasco no se vino abajo y volvió a igualar la eliminatoria en el minuto 79, con un bombazo tras un lanzamiento de falta del uruguayo José Luis "Puma" Rodríguez.

En la tanda de penaltis, el portero palmeirense Carlos Miguel brilló al parar el primer lanzamiento vascaíno al argentino Alan Lescano y el sexto y definitivo al colombiano Andrés Gómez.

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Al 'cafetero' de Vasco se le vio muy afectado por su fallo y minutos más tardes recibió el apoyo de su esposa Juliana Giraldo, quien además hizo una revelación en redes sociales. "96 minutos jugados una vez más con el pie totalmente entumecido. Pero fueron minutos valientes. ¿Un penal doloroso? Claro que sí, el primer penal de tu carrera futbolística no fue como esperábamos que lo vivieras. ¿Fallaste o el portero lo atajó? En fin. Así son los penales, dulces o amargos", dijo de entrada.

La pareja de Gómez agregó que él dejó en claro que no quería patear. "Fuiste muy valiente, porque en el momento del sexto penal, los que debían lanzarlo dijeron que no. Aun así, dijiste que no estabas seguro y que tampoco te sentías en condiciones de patear. Pero ahí estabas, te lanzaste y lo lograste, porque, como tú mismo me dijiste, mi amor: 'el fútbol se juega hacia adelante y quien no lo intenta, no gana'", agregó.

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Por último, invitó al jugador a no dejarse afectar por los malos comentarios. "Andrés Gómez, no eres basura como te están tildando, no eres el peor jugador, ni mereces la muerte como te la están deseando. Eres un guerrero que soñaba y anhelaba ganar esta Copa. Pero el tiempo de Dios y Su voluntad no son los mismos que los nuestros", concluyó.

La final entre Palmeiras y Gremio será el 6 de diciembre en el Estadio Nacional Mané Garrincha en Brasilia.

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"Creo que podríamos haber logrado algún gol más para lograr la clasificación, pero sabemos que Palmeiras es un equipo muy bueno, con jugadores de mucha calidad y no es por acaso que siempre luchan por todos los títulos", dijo el vascaíno Puma Rodríguez.

"Es un momento importante, otra final para nosotros. Fue un partido muy difícil, empezamos bien pero luego encajamos un gol. Pero Abel (Ferreira) trabaja con nosotros de forma increíble, en todos los momentos, para cuando marcamos, seguir o cuando encajamos, respirar", dijo el volante palmeirense Marlon Freitas.

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Con la clasificación, el Verdão sigue aspirando a lograr un histórico triplete.

El conjunto de Sao Paulo disputará la final de la Copa Libertadores el próximo 28 contra Estudiantes de La Plata en Montevideo y está en segunda posición en el Campeonato Brasileño, a tres puntos del líder Flamengo.

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Por su parte, el Vasco sufrió su tercera eliminación en semifinales esta temporada, tras haber caído en la penúltima ronda en el Campeonato Carioca y en la Copa Sudamericana.

En el Brasileirão, el Vasco es decimotercero con 41 puntos, cuatro más por encima de la zona de descenso.