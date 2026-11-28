La Selección Colombia femenina perdió 3-1 con Australia, este sábado, en partido preparatorio en Canberra, pensando en la participación en el Mundial de mujeres del año 2027. En ese compromiso el único gol fue de Linda Caicedo, quien además fue protagonista de un altercado.

Ya en el tramo final del compromiso, cuando el combinado local ya iba ganando, se dio una jugada en la que la habilidosa jugadora del Real Madrid regateó a Caitlin Foord, quien le terminó pegando una fuerte patada y cometiéndole falta.

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De inmediato, Linda Caicedo se levantó del suelo, le reclamó y hasta empujó a la futbolista australiana, generando tensión en la cancha, y contando con el respaldo de algunas de sus compañeras como Daniela Caracas y Daniela Arias.

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Acá la discusión de Linda Caicedo en Australia vs Colombia femenina: