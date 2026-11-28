Un acto de racismo contra el futbolista Dany Rosero del América de Cali, durante el partido disputado la noche del viernes frente a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá, ha provocado indignación en el fútbol colombiano y una respuesta simbólica del club vallecaucano para rechazar la discriminación.

El episodio ocurrió cuando Rosero abandonaba el terreno de juego tras ser expulsado en el minuto 49 del encuentro, que terminó empatado 0-0, y un aficionado ubicado en la tribuna occidental le hizo gestos que imitaban a un mono y le lanzó escupitajos, según muestran imágenes de la transmisión oficial del partido.

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La secuencia, difundida posteriormente en redes sociales, generó numerosas reacciones de rechazo y reclamos para que el responsable sea identificado y se adopten medidas que eviten la repetición de este tipo de comportamientos en los escenarios deportivos.

Acto racista de hincha de Millonarios con Dany Rosero, de América de Cali Captura de pantalla de video

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Como respuesta, el América anunció que sus publicaciones en redes sociales serán en blanco y negro hasta que las autoridades competentes tomen medidas frente al episodio ocurrido en El Campín.



"El racismo no puede quedar impune", manifestó el equipo en el mensaje con el que comunicó esta decisión, acompañado de una fotografía de su plantilla también en blanco y negro.

El club expresó su indignación por lo sucedido y pidió a las autoridades y a los organismos del fútbol colombiano que investiguen los hechos y adopten las medidas correspondientes.

Nuestras publicaciones serán en blanco y negro hasta que las autoridades competentes tomen medidas frente al acto de racismo vivido ayer en el estadio El Campín.



El racismo no puede quedar impune. Quedamos atentos. 😉 pic.twitter.com/8YVKiWggNI — América de Cali (@AmericadeCali) November 28, 2026

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Millonarios también rechazó los hechos de violencia que se presentaron después de la expulsión del jugador y aseguró que este tipo de comportamientos atentan contra la integridad, la convivencia y los valores del deporte.

"El fútbol debe ser un espectáculo de armonía, convivencia, paz y nunca un espacio para la violencia, el racismo, la agresividad y la intolerancia", manifestó el equipo bogotano, que subrayó que esas conductas no representan a su afición ni los principios de la institución.

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La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá también rechazó los hechos y expresó su solidaridad con Rosero, al tiempo que pidió esclarecer lo sucedido e identificar al responsable.

"El racismo no es solo una conducta reprochable; en Colombia puede constituir delito", afirmó David Cortés, director de Asuntos Étnicos de esa entidad, que llamó a los clubes, las autoridades y las hinchadas a trabajar conjuntamente para erradicar la discriminación de los escenarios deportivos.

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En Colombia, los actos de discriminación y el hostigamiento por motivos raciales están tipificados en el Código Penal, que establece penas de entre 12 y 36 meses de prisión y multa millonarias que oscilan entre los 5.000 y los 7.500 dólares: legislación contempla un aumento de estas penas cuando estas conductas se cometen en espacios públicos o abiertos al público.

La eventual aplicación de estas disposiciones al episodio ocurrido en El Campín dependerá de la investigación y de la determinación de las responsabilidades correspondientes.