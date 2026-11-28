Luis Díaz disputó todo el segundo tiempo en el empate 0-0 entre Bayern Múnich y Hamburgo por la Bundesliga. En un compromiso complejo para los 'bávaros', que jugaron con diez hombres por la expulsión de Joshua Kimmich al 44', el guajiro ingresó tras el descanso para refrescar el ataque por la banda izquierda. En la prensa de Alemania dejaron notas para su actuación.

Su intervención más clara ocurrió al minuto 75, cuando sacó un remate cruzado que terminó desviado al tiro de esquina tras el cierre providencial de la defensa local. Además, sobre el final del partido protagonizó la gran polémica de la jornada, al sufrir una falta en el área que en su equipo reclamaron como penalti.

Luis Díaz en acción de juego en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga. Foto: Getty Imágenes

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Lo cierto es que la actuación del atacante colombiano en el campo de juego del Volksparkstadion generó análisis completamente opuestos en los medios de la nación teutona. Mientras algunos sectores consideraron que su aporte estuvo lejos de ser determinante y no marcó la diferencia, otros destacaron el dinamismo y la profundidad que le dio al ataque del equipo dirigido por Vincent Kompany durante la parte complementaria.

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Así las cosas en el medio 'T-Online' de la ciudad de Berlín precisaron que "se mantuvo relativamente discreto y no pudo marcar la diferencia. Su disparo fue desviado a córner (minuto 75). Todavía no ha recuperado su mejor nivel. Calificación: 5".



Mientras que en la web del tabloide 'TZ' de Múnich reseñaron que "Luis Díaz (desde el minuto 46): Sin duda, revitalizó el juego del Múnich por la banda izquierda. Calificación: 3".

Joshua Kimmich salió expulsado con Bayern Múnich en partido frente al Hamburgo. Foto: Getty Imágenes

¿Qué dijeron en Bayern Múnich tras el empate con Hamburgo?

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"Hoy todavía no podemos hablar en términos demasiado positivos porque el resultado no acompaña. Pero cuando tienes experiencia en este mundo, sabes que puedes sacar algo positivo de este partido, y eso es lo que queremos hacer. En algún momento cambiará la dinámica y ganaremos los partidos. Estamos en una etapa en la que debemos luchar y permanecer unidos, junto a nuestros aficionados. Tenemos la sensación de que podemos salir aún más fuertes de esta etapa", esas fueron las palabras de Kompany en rueda de prensa.