A diez años de la tragedia aérea que conmocionó al fútbol mundial y enlutó para siempre la memoria de Chapecó y Medellín, la historia de la delegación del Chapecoense sigue resonando con una fuerza intacta. Aquel vuelo que viajaba rumbo a disputar la final de la Copa Sudamericana en 2016 contra Atlético Nacional pasó en cuestión de segundos de la calma a la incertidumbre cuando los motores se apagaron, las luces se fueron y el silencio absoluto se apoderó de la cabina.

"Tu cabeza sabe que está pasando algo muy grave, pero al mismo tiempo no quieres creerlo. Y cuando digo esto, es porque no tienes nada para hacer. No puedes levantarte y salir del avión. Yo estaba rezando, escuchaba a mis amigos rezando también", recordó en una entrevista Jakson Follmann, quien en esa época era arquero del elenco brasileño y tenía 24 años.

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Según el relato, nadie gritó en la cabina, ni los jugadores ni la tripulación. Segundos antes del impacto del avión de LaMia, una sirena en la parte frontal anunció la inminente colisión contra la montaña, y en ese momento su mente se apagó como un mecanismo automático de defensa.

Escudo de Chapecoense en un homenaje, tras el accidente que sufrieron en 2016 AFP

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El rescate en Cerro Gordo fue una carrera contra el tiempo y las condiciones del terreno. Follmann permaneció más de tres horas e inconsciente en la vegetación antes de ser localizado.



"Cuando abro los ojos, estoy en medio de la selva. Hacía mucho frío, llovía. Ni siquiera sabía qué estaba pasando... solo pido ayuda y lloro. Decía que no quería morir, que quería que alguien me sacara de ahí", añadió.

El sargento Nelson fue el primero en encontrarlo y en darle tranquilidad en medio de la penumbra. Debido a la complejidad del acceso, donde no podían subir las ambulancias, tuvo que ser evacuado en la parte trasera de una camioneta 4x4. A pesar del trauma, Follmann reconoce un piadoso alivio en medio del dolor: "Doy muchas gracias a Dios por no haber visto a nadie. Como estaba en medio de la selva, en la oscuridad, no vi a nadie. Doy muchas gracias a Dios por eso".

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El despertar tras cinco días en coma trajo consigo un diagnóstico desgarrador y la noticia de la pérdida de sus compañeros:

"Tenía 14 fracturas en todo el cuerpo. Recibo la noticia de que podría hacer cualquier otra cosa menos jugar al fútbol, menos lo que amaba. Así que ahí terminó mi carrera abruptamente con 24 años... Perdí mi pierna por el accidente".

A pesar del impacto físico y emocional de ver interrumpida su carrera deportiva a tan corta edad, la voz de Follmann permanece como un testimonio vivo de resistencia. "Va a ser difícil hasta la eternidad, porque es una cicatriz gigante la que llevo", concluye el exarquero de Chapecoense.

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