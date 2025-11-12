Lo que no se sabía del escorpión de René Higuita; “hay que cobrarles a esos hijuep...”

René Higuita es noticia en las últimas horas luego de que fuera incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional en un evento realizado en México en el que le reconocieron su exitosa trayectoria a nivel de clubes, con Selección Colombia y por supuesto, su recordada jugada del escorpión, que marcó historia en el balompié.

Por eso, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con el legendario guardameta de nuestro país a quien le preguntaron alguna historia secreta o que no se había contado sobre la acrobática jugada que se inventó y que lo puso en el radar del mundo.



La historia secreta del escorpión de René Higuita

"Yo no recordaba mucho, recuerdo que no me dijeron nada, le tuve que preguntar a Hernán Darío Gómez", contó de entrada el 'Loco', quien luego entre risas expresó qué fue lo que le comentó el 'Bolillo' aquel 8 de septiembre de 1995 cuando hizo la jugada en el estadio de Wembley.

"Te pregunté de qué marca eran tus guayos. Yo le respondí que eran Reebok. Él me dijo "andá a cobrarle a esos hijueputas que ya se volvieron muy famosos (risas)", relató René Higuita este miércoles en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

René Higuita estará en el Salón de la Fama de Pachuca. Foto: Getty

Pero además de eso, el otrora arquero colombiano señaló que también le consultó a Carlos Valderrama sobre qué recordaba de ese día en el camerino, quien le dio otra versión de los hechos. "Con el Pibe cuando le pregunto me dijo: “eche yo dije que esto se va a calentar”. Yo sigo indagando si en verdad me regañó", agregó el antioqueño.



Acá más declaraciones de René Higuita tras entrar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional:

*Respaldado en Selección Colombia

"Sé que yo me sentí en un momento mal porque ellos me dicen que era el hombre más serio para jugar fútbol, mientras otros me decían payaso, loco".

*Recibir ese homenaje

"Feliz, contento de este homenaje que me hace acá el salón de la fama internacional en México. No tengo problemas por la forma en la que me digan, loco o adelantado, cuando a uno lo llaman loco cuando se le da con cariño bien recibido".

*Recuerdos de su carrera tras recibir una distinción

"Se le pasan a uno muchos recuerdos, fracasos, personas que hoy ya no están, familiares y en el templo en el que estábamos se me viene la imagen de nuestro amigo, ídolo, Miguel Calero, es algo muy sentido en medio de la emoción".

*Su mayor error en el fútbol

"La gran equivocación es que tenemos esta vida y nos podemos equivocar, pero también tenemos para solucionar, el día que ya no estemos acá van a quedar los buenos, malos recuerdos y esas batallas que empezamos a luchar a diario. No todos pensamos de la misma manera, a nivel futbolístico cometimos errores, como la de pérdida del balón con Roger Milla en el Mundial de Italia 1990".

Foto: AFP

*Una jugada que recuerde y no sea el escorpión

Hubo una jugada con Junior que salí y traté de mandar un pase a Tréllez, la agarra el jugador de Junior y me quiere hacer un sombrerito o bañarme, yo me voy retrocediendo y me siento en el balón y hago un taco de pase. Es una jugada bonita que se ve en el fútbol".

*Enseñanzas de la vida

"Dentro de todos los goles, las atajadas, las salidas, ya se escribió en la FIFA que el arquero juegue con los pies, eso fue lo más importante que quedó ya para la historia del fútbol

Para uno llegar acá fue una cantidad de tropiezos y seguimos. El mensaje es que tenemos la vida y hay que aprender a diario. Uno programa todo un año de trabajo y a veces es campeón, pero de todos esos años no siempre se gana. Lo mismo pasa como en la vida, Pacho alguna vez decía que perder es ganar y cuando uno entiende que son más las derrotas simplemente es seguir insistiendo y que alguna vez se va a dar".