René Higuita, toda una leyenda: ingresó en el Salón de la fama del fútbol; "es un honor"

René Higuita, toda una leyenda: ingresó en el Salón de la fama del fútbol; "es un honor"

El exarquero de la Selección Colombia recibió este martes un reconocimiento internacional por su trayectoria, su estilo único y su influencia en el rol de guardameta.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2025
René Higuita ingresó al Salón de la Fama de la Fifa.
René Higuita ingresó al Salón de la Fama de la Fifa.
