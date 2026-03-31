Lo que pasó con James Rodríguez, tras la derrota 3-1 de la Selección Colombia con Francia

La Selección Colombia no tuvo su mejor partido contra Francia y cayó 3-1 en juego de preparación que se llevó a cabo en Estados Unidos. En grandes tramos del encuentro los galos superaron a los cafeteros en cuanto a ritmo y velocidad, y uno de los grandes señalados en esa materia fue James Rodríguez. El volante que venía con pocos minutos de juego con el Minnesota United fue sustituido en la segunda parte y en las últimas horas se conocieron reveladores detalles.

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista Fabio Poveda, quien estaba cubriendo el encuentro de fogueo, contó que el '10' de la 'tricolor' no la pasó nada bien luego de salir por Juan Fernando Quintero.

"Además del regaño nos enteramos que a James después que se terminó el partido, tuvieron que tratarlo de recuperarlo, tuvo problemas james en el camerino, con ganas de vomitar, tuvieron que hidratarlo, le dieron muchos electrolitos para que se pudiera ir, James fue uno de los que se fue tan pronto cuando se acabó el partido. No sé si tenía algo antes o si jugó así, o se fue algo producto del partido. De todos modos tuvieron que tratarlo ahí y después fue uno de los primeros en irse", dijo el citado comunicador.

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio AFP

Los números de James Rodríguez con la 'tricolor'

James Rodríguez mantiene números destacados con la Selección Colombia: 124 partidos, 31 goles y 41 asistencias, cifras que lo consolidan como uno de los futbolistas más determinantes de su generación. Su aporte se distribuye entre Eliminatorias (56 juegos, 14 goles, 14 asistencias), amistosos (40, 8, 14) y Copa América (20, 3, 9), además de su impacto en Mundiales (8 partidos, 6 goles, 4 asistencias). En total, acumula 9.432 minutos y 12 amonestaciones.



Sus actuaciones más destacadas fueron en el Mundial Brasil 2014, cuándo quedó goleador del torneo con seis tantos y llevó a Colombia hasta cuartos de final, y la Copa América 2024, en la cual logró el subcampeonato, tras perder 1-0 en la final con Argentina.

