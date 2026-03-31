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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Lo que pasó con James Rodríguez, tras la derrota 3-1 de la Selección Colombia con Francia

Lo que pasó con James Rodríguez, tras la derrota 3-1 de la Selección Colombia con Francia

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', volvieron a abordar el tema de la Selección Colombia y sus últimas presentaciones en la fecha FIFA, con dos derrotas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de mar, 2026
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James Rodríguez en Colombia vs. Francia.
James Rodríguez en Colombia vs. Francia.
Getty Images.

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