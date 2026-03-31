Atlético Nacional tiene un nuevo desafío en la Liga BetPlay I-2026 al recibir en el Atanasio Girardot al Cúcuta Deportivo, en cumplimiento de la jornada número 15. El 'verdolaga' encabeza la tabla general con 30 unidades en trece compromisos disputados, mientras que los 'motilones' ocupan la casilla 16 con once unidades.



¿Cómo llega Nacional para recibir al Cúcuta?

Los dirigidos por Diego Arias vienen de superar en calidad de visitante a Deportivo Pasto por marcador de 1-2, con goles de Alfredo Morelos y Juan Manuel Rengifo. En dicho partido, el exRangers tuvo un episodio polémico con el entrenador del cuadro nariñeñse, Jonathan Risueño, quien terminó en el suelo tras un roce en una jugada.



Duras bajas de los 'verdolagas' para el duelo frente a los 'motilones'

Atlético Nacional recibe a Cúcuta Deportivo en una jornada de la Liga BetPlay I-2026. X de @nacionaloficial

Para recibir a los 'volcánicos', Diego Arias no podrá contar con varios de sus jugadores estrellas por acumulación de tarjetas amarillas. Ellos son los laterales Andrés Felipe Román y Milton Casco, además del volante de creación Edwin Cardona, y el delantero Alfredo Morelos. Igualmente, tampoco estarán el defensor central William Tesillo con una contusión en la rodilla derecha.



Últimos cinco compromisos de Atlético Nacional

29 de marzo del 2026 | Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional.

21de marzo del 2026 | Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá.

17 de marzo del 2026 | Millonarios 3-0 Atlético Nacional.



13 de marzo del 2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros.

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10 de marzo del 2026 | Junior 0-4 Atlético Nacional.



Atlético Nacional vs. Cúcuta: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Liga BetPlay I-2026

En ese orden de ideas, este compromiso entre 'verdolagas' y 'motilones' tiene como fecha establecida para este miércoles 1 de abril, en el Atanasio Girardot, escenario deportivo en donde la pelota rodará a las 8:30 de la noche.

Dicho juego de la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2026 se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano, Win. Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará las jugadas virales, golazos, tabla de posiciones y reacciones de los protagonistas.