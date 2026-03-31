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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional vs. Cúcuta: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional vs. Cúcuta: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Liga BetPlay I-2026

El actual líder de la Liga BetPlay I-2026, Atlético Nacional, recibirá en el Atanasio Girardot al Cúcuta Deportivo en el marco de la jornada 15. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Atlético Nacional recibe a Cúcuta Deportivo por la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2026.
Atlético Nacional recibe a Cúcuta Deportivo por la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

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