"Tras perder con Francia, el regaño de Lorenzo a los jugadores de Selección Colombia fue muy fuerte"

La Selección Colombia de mayores ha tenido días con la marea alta, debido a las regulares presentaciones que se observaron en las derrotas frente a Croacia y Francia, 2-1 y 3-1, respectivamente, en los dos duelos de la fecha FIFA y que sirvieron como preparación para el Mundial 2026.

Con esa situación, en los programas deportivos y en las redes sociales se han escuchado y leído críticas por el bajo nivel que mostraron varios de los futbolistas, entre ellos James Rodríguez, una de las máximas figuras del seleccionado colombiano, y también en contra del cuerpo técnico que lidera Néstor Lorenzo.

La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia. AFP

Pero además eso, también se han conocido detalles de lo que sucedió en el camerino de Colombia tras la dura caída contra los franceses, que presentaron un equipo alterno en el Northwest Stadium de Landover, de Maryland, en Estados Unidos.



En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se tocó un tema de interés y tuvo que ver con el tras escena y un malestar manifiesto de Néstor Lorenzo con sus dirigidos.

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"Cuando terminó el partido Colombia-Francia terminó muy molesto. Lorenzo llegó a los camerinos muy molesto, antes de ir a la rueda de prensa, que fue con Lucho Díaz, los regañó muy fuerte y les dijo lo siguiente: 'la autocrítica no puede ser solo de nosotros el cuerpo técnico, la autocrítica tiene que ser de ustedes individualmente y les dijo véanse el partido y tengo entendido que les van a enviar el partido para que ustedes se den cuenta en qué fallaron, en qué falló cada uno, ustedes mismos tienen que reconocer sus errores'; los regañó, el discurso duró como 15 minutos, el discurso fue duramente para los jugadores", expresó Fabio Poveda en el mencionado programa.

Ante esa información, los demás integrantes del equipo periodístico entregaron su concepto y ahí llegaron a la conclusión de que hay mucho por corregir y que la autocrítica es un buen inicio para retomar la idea futbolística.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El calendario antes del Mundial 2026 indica que será contra Costa Rica el próximo 29 de mayo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que es el juego de despedida previo a la Copa del Mundo.



¿En qué grupo quedó la Selección Colombia para el Mundial 2026?

El combinado 'tricolor' quedó ubicado en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional entre RD Congo y Jamaica, que se definirá este martes 31 de marzo.