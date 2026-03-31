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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Tras perder con Francia, el regaño de Lorenzo a los jugadores de Selección Colombia fue muy fuerte"

"Tras perder con Francia, el regaño de Lorenzo a los jugadores de Selección Colombia fue muy fuerte"

En momentos en los que llueven las críticas a la Selección Colombia, se conocieron detalles de lo que sucedió en el camerino, con el DT tomando la palabra.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Jugadores de la Selección Colombia previo al juego de preparación contra Francia.
Jugadores de la Selección Colombia previo al juego de preparación contra Francia.
Getty Imágenes

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