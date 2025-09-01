Los diez partidos de Eliminatorias Sudamericanas en exclusiva en Ditu, con el sello de Gol Caracol

Se vienen las dos fechas de cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y desde ya hay gran expectativa entre los aficionados de nuestro país. Y ahora, la recta final se vivirá como nunca antes: toda la emoción, todos los goles y todas las selecciones, al mismo tiempo y en un solo lugar que será Ditu, aplicación de Caracol Televisión.

Ese es el resultado de la apuesta de transformación del canal, que busca llevar su legado de innovación y cercanía a todas las familias colombianas. Hay que recordar que en nuestra aplicación estarán todos los expertos, analistas y narradores y periodistas desde diferentes puntos, como en la sede de Colombia en Barranquilla y en nuestra sede principal en Bogotá. Todo bajo la dirección general de Javier Hernández Bonnet.

Exclusiva: cinco partidos en simultáneo, todo en un mismo lugar

Para esta ocasión, ditu de Caracol Televisión será la única plataforma en Colombia que permitirá a los usuarios disfrutar, en exclusiva, de cinco partidos por fecha. Solo basta con descargar la app de ditu, sin complicaciones y vivir toda la emoción del fútbol en vivo desde cualquier dispositivo en las jornadas decisivas de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde la Selección Colombia se juega su clasificación.

Jueves 04 de septiembre

Colombia vs. Bolivia

Desde las 6:30 p.m. por el Canal Principal de ditu

Uruguay vs. Perú

Desde las 6:30 p.m. por el Canal Sports 4 de ditu

Paraguay vs. Ecuador

Desde las 6:30 p.m. por el Canal Sports 3 de ditu

Argentina vs. Venezuela

Desde las 6:30 p.m. por el Canal Sports 2 de ditu

Brasil vs. Chile

Desde las 7:30 p. m. por el Canal Sports 5 de ditu

James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia

Martes 09 de septiembre

Ecuador vs. Argentina

Desde 6:00 p. m. por el Canal Sports 5 de ditu

Venezuela vs. Colombia

Desde las 6:30 p.m. por el Canal Principal de ditu

Perú vs. Paraguay

Desde las 6:30 p.m. por el Canal Sports 3 de ditu

Chile vs. Uruguay

Desde las 6:30 p.m. por el Canal Sports 4 de ditu

Bolivia vs. Brasil

Desde las 7:30 p.m. por el Canal Sports 2 de ditu