Los diez partidos de Eliminatorias Sudamericanas en exclusiva en Ditu, con el sello de Gol Caracol

Este 4 y 9 de septiembre de 2025 se jugarán las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026, con Colombia recibiendo a Bolivia y visitando a Venezuela. Todo en Ditu.