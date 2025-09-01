Los diez partidos de Eliminatorias Sudamericanas en exclusiva en Ditu, con el sello de Gol Caracol

Publicidad
Se vienen las dos fechas de cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y desde ya hay gran expectativa entre los aficionados de nuestro país. Y ahora, la recta final se vivirá como nunca antes: toda la emoción, todos los goles y todas las selecciones, al mismo tiempo y en un solo lugar que será Ditu, aplicación de Caracol Televisión.
Ese es el resultado de la apuesta de transformación del canal, que busca llevar su legado de innovación y cercanía a todas las familias colombianas. Hay que recordar que en nuestra aplicación estarán todos los expertos, analistas y narradores y periodistas desde diferentes puntos, como en la sede de Colombia en Barranquilla y en nuestra sede principal en Bogotá. Todo bajo la dirección general de Javier Hernández Bonnet.
Exclusiva: cinco partidos en simultáneo, todo en un mismo lugar
Para esta ocasión, ditu de Caracol Televisión será la única plataforma en Colombia que permitirá a los usuarios disfrutar, en exclusiva, de cinco partidos por fecha. Solo basta con descargar la app de ditu, sin complicaciones y vivir toda la emoción del fútbol en vivo desde cualquier dispositivo en las jornadas decisivas de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde la Selección Colombia se juega su clasificación.
Jueves 04 de septiembre
Colombia vs. Bolivia
Desde las 6:30 p.m. por el Canal Principal de ditu
Uruguay vs. Perú
Desde las 6:30 p.m. por el Canal Sports 4 de ditu
Paraguay vs. Ecuador
Desde las 6:30 p.m. por el Canal Sports 3 de ditu
Argentina vs. Venezuela
Desde las 6:30 p.m. por el Canal Sports 2 de ditu
Brasil vs. Chile
Desde las 7:30 p. m. por el Canal Sports 5 de ditu
Martes 09 de septiembre
Ecuador vs. Argentina
Desde 6:00 p. m. por el Canal Sports 5 de ditu
Venezuela vs. Colombia
Desde las 6:30 p.m. por el Canal Principal de ditu
Perú vs. Paraguay
Desde las 6:30 p.m. por el Canal Sports 3 de ditu
Chile vs. Uruguay
Desde las 6:30 p.m. por el Canal Sports 4 de ditu
Bolivia vs. Brasil
Desde las 7:30 p.m. por el Canal Sports 2 de ditu