Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz

La octava jornada de la Bundesliga traerá un duelo histórico, pero con un presente totalmente opuesto. Este sábado, el Borussia Mönchengladbach recibirá en su estadio, el Borussia-Park, al imparable Bayern Múnich. Más allá del prestigio del enfrentamiento, las posiciones en la tabla pintan un panorama de extrema dificultad para los locales, es un duelo entre el líder y el colista del fútbol alemán.

El Bayern Múnich llega en un estado de forma demoledor. Con un pleno de siete victorias en siete partidos, 27 goles a favor y solo 4 en contra, el equipo de Vincent Kompany es la aplanadora de la liga. El goleador Harry Kane sigue siendo el faro ofensivo del equipo, complementado por la potencia y la velocidad en las bandas de Michael Olise y Luis Díaz, quienes han brillado con varios goles y asistencias. Los bávaros, que también vienen de golear en la Champions League, parecen no sentir el desgaste y buscarán estirar su racha perfecta para consolidarse en la cima.

La realidad del Borussia Mönchengladbach es totalmente opuesta. El equipo ha tenido un comienzo de temporada desastroso, que lo tiene en el último lugar de la tabla con apenas 3 puntos, producto de tres empates y cuatro derrotas. Con solo 6 goles anotados y una preocupante cifra de 15 recibidos, la defensa es el punto más débil de los 'potros'. A pesar de que históricamente el 'Gladbach' ha sido un equipo que suele complicar al Bayern, el momento actual exige una reacción casi milagrosa para frenar al gigante.

El Bayern Múnich ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos directos en Bundesliga, consolidando su superioridad reciente. Sin embargo, en el fútbol siempre existe el factor sorpresa. Para los dirigidos por el entrenador Eugen Polanski, un punto o una victoria épica no solo sería un envión anímico, sino una bocanada de aire fresco en su lucha por salir de la zona de descenso.

Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga AFP

Todo indica que el líder extenderá su dominio. No obstante, el Borussia-Park estará listo para alentar a su equipo, esperando que la historia y el factor local puedan, al menos por 90 minutos, nublar el brillante presente del todopoderoso Bayern.



Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz

El duelo entre el Borussia Monchengladbach y el Bayern Múnich se jugará este domingo a las 8:30 a.m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN y Disney+. Igualmente, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del partido en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.