Los jugadores que ya no están y fueron campeones con la Selección Colombia en la Copa América 2001

Durante este miércoles han vuelto los recuerdos de parte de periodistas, aficionados y hasta de los mismos jugadores de la Selección Colombia campeona de la Copa América 2001 del día de la coronación, después de haber superado en la cancha de El Campín por la mínima diferencia a su similar de México. El 29 de julio de ese año, el equipo dirigido por Francisco Maturana le brindó una alegría al país, en tiempos convulsos por una realidad cargada de noticias sobre violencia en territorio nacional.

Pero más allá de esto, al revisar la nómina de futbolistas que defendieron los colores patrios en el torneo de la Conmebol, hay dos casos que llenaron de dolor ante la prematura partida del arquero Miguel 'Show' Calero y el delantero Elson 'Chocolatín' Becerra, quienes fallecieron en 2012 y 2006, en diferentes circunstancias.

Tanto Calero, como Becerra, fueron tipos queridos en el interior del grupo por su personalidad e igualmente reconocidos por sus cualidades futbolísticas, que los convirtieron en figuras del balompié colombiano e incluso con relevancia internacional.

Miguel Calero, en su momento con la Selección Colombia. AFP

Con respecto a sus decesos, cabe indicar que 'el Chocolatín', que se hizo conocer por su endiablada gambeta en el Deportes Tolima, murió luego de que unos sicarios entraran a un estadero en Bocagrande, Bolívar, disparando. Esto sucedió el 6 de enero de 2006.



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"Yo lo tenía cargado cuando sonaron los tiros. Él esquivó, pero le dieron en el pecho. 'Párate, vámonos', le grité, pero cuando alzó la cara, ya tenía los ojos en blanco", relató Hamilton Iriarte, amigo del futbolista, en el programa 'Se dice de mí', de 'Caracol Televisión'.

Elson Becerra en acción de juego con la Selección Colombia Foto: AFP

Calero, de su lado, dejó de existir el 4 de diciembre de 2012. El vallecaucano comenzó con quebrantos de salud relacionados con una trombosis desde 25 de noviembre de ese año y una semana después fue internado de urgencia en una clínica de Pachuca, en México, hasta su prematuro fallecimiento.

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Miguel Calero y Elson Becerra siempre estarán en la memoria y en los recuerdos de los futboleros en Colombia, como quiera que hicieron parte del título más importante de la historia de la Selección.

¿Cuántos minutos jugaron Miguel Calero y Elson Becerra en la Copa América 2001?

Calero jugó 90 minuto contra Chile, donde se registró un triunfo nuestro 2-0.

Becerra estuvo 12 minutos contra Venezuela (2-0) y todo el segundo tiempo frente a Chile



¿Cuál fue la nómina de la Selección Colombia que alzo el título de la Copa América?

Arqueros: Óscar Córdoba (Boca), Miguel Calero (Pachuca).

Defensas: Jersson González (América), Iván López (Santa Fe), Iván R. Córdoba (Inter), Mario Yepes (River), Andrés Orozco (Medellín), Óscar Díaz (Cortuluá), Roberto C. Cortés (Medellín), Gerardo Bedoya (Racing).

Volantes: Fabián Vargas (América), John J. Restrepo (Medellín), Juan C. Ramírez (Junior), David Ferreira (América), Giovanni Hernández (Cali), Freddy Grisales (Atlético Nacional), Mauricio Molina (Santa Fe).

Delanteros: Elkin Murillo (Cali), Elson Becerra (Junior), Eudalio Arriaga (Junior), Jairo Castillo (Vélez), Víctor Aristizábal (Cali).

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