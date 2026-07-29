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Gol Caracol  / Como "divertido" califican interés del Real Madrid en estrella del Bayern Múnich; socio de Luis Díaz

Como "divertido" califican interés del Real Madrid en estrella del Bayern Múnich; socio de Luis Díaz

El Bayern vive un ambiente de calma con el próximo regreso de gran parte de su plantilla. Incluso, desde el club admitieron que les divirtieron los rumores sobre una de sus estrellas.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane con Bayern Múnich
Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane con Bayern Múnich
AFP

Bayern Múnich de a poco se va preparando para encarar una nueva temporada en la Bundesliga, y en la presentación del nuevo fichaje Nathaniel Brown, el director deportivo del club, aclaró dudas de lo que sucedió en las últimas semanas con el tema de Michael Olise.

Se trata de Max Eberl, quien fue consultado sobre el desenlace de la novela protagonizada por el futbolista francés, que durante el Mundial 2026 se abrió rumores en la prensa internacional sobre un interés por parte del Real Madrid, y el futbolista con el deseo de irse a la capital española.

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El mismo director deportivo respondió esta pregunta y aseguró que le causó gracia todas esas noticias: “Siempre mantuve contacto con Michael durante la Copa del Mundo. Le preguntamos si quería llevar la camiseta con el número 11, pero él dijo: ‘No, quiero quedarme con el 17’. La comunicación fue completamente normal”, dijo de entrada.

“Se volvió bastante divertido cómo las rumores no dejaban de crecer. Real Madrid y FC Bayern dejaron muy clara su posición. No había nada de verdad en esos rumores. Con suerte, ese tema ya terminó”, culminó Max Eberl.

Michael Olise, extremo del Bayern Múnich
Michael Olise, extremo del Bayern Múnich
Foto: AFP

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Por su parte, Max Eberl dio prácticamente por cerrado el mercado del Bayern de Múnich tras las incorporaciones del marroquí Ismael Saibari, el senegalés Bara Sabocou Ndiaye y el alemán Nathaniel Brown. A esos fichajes se suma la permanencia de Michael Olise, además de la renovación del canadiense Alphonso Davies, y por último también la permanencia de Luis Díaz, quien también en los últimos días se supo del interés del Al Hilal por él, pero desde el cuadro alemán no quieren dejarlo ir en este mercado de verano.

¿Cuándo volverán Michael Olise y Luis Díaz al Bayern Múnich?

Los futbolistas que disputaron el Mundial 2026 con sus respectivas selecciones, han tenido más tiempo de vacaciones que otros jugadores de la plantilla del club 'bávaro', por ende, según el diario 'Bild', se espera que se complete la plantilla a más tardar el 10 de agosto, de cara a la preparación para disputar el primer título de la temporada que es la Copa de Alemania. En este encuentro se enfrentarán a su eterno rival Borussia Dortmund el día sábado 22 de agosto a la 1:30 de la tarde (hora de nuestro país).

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