Benfica y un partido crucial contra St. Gallen, ¿juega Jhon Durán?; su DT entregó las pistas

Benfica, que tiene en sus filas a los colombianos Jhon Durán y Richard Ríos, tendrá este jueves un reto importante en la temporada, darle vuelta a la serie frente al FC St. Gallen por la segunda ronda de clasificación para la fase de grupos en la Europa League 2026/2027. El DT de las 'águilas' confía en todas sus fichas para tener una buena noche de fútbol en el estadio Da Luz.

Antes de que ruede el balón en el magno escenario lisboeta, Marco Silva dialogó con la prensa, y allí fue consultado por varios temas puntuales, siendo uno de ellos Durán y la posibilidad de sumar minutos en el certamen internacional. Recordemos que el exAl Nassr marcó gol y dio asistencia en la victoria 5-1 sobre Belenenses, en partido de pretemporada.

Jhon Durán en su primer partido con el Benfica, de Portugal. Foto: X de Portugal.

"Sí, Durán jugó el tiempo que saben, en un partido de pretemporada. Añadiremos minutos a los jugadores que vinieron del Mundial, que no tuvieron un descanso largo (unos 15 o 16 días). Algunos jugaron con más regularidad, otros menos, pero todos estuvieron en un ambiente competitivo y estresante. Algunos, sólo han tenido cuatro sesiones de entrenamiento hasta ahora. Sin embargo, si no pasa nada mientras tanto, todos estarán involucrados y convocados para el partido. Me corresponde a mí decidir el once inicial y las opciones.

", dijo de entrada el timonel del Benfica en su intervención con los medios.



A renglón seguido, Silva dejó claro que confía en el talento del delantero formado en la cantera del Envigado Fútbol Club, pero dio a entender que Jhon Jáder comenzaría el duelo contra FC St. Gallen en el banco de suplentes.

Publicidad

"En cuanto a Jhon Durán, ha estado pasando por su proceso natural. Estuvo de vacaciones largas y no había jugado mucho en los últimos meses. Está mejorando y mostró señales positivas en un partido de menor intensidad. Creemos que nos ayudará. Me corresponde a mí tomar las decisiones correctas, considerando la condición física de los atletas que aún no están listos para comenzar partidos de esta intensidad. No siempre es decisivo el que empieza, y tendremos soluciones en el banquillo. Todos los jugadores que llegaron más tarde, serán llamados", añadió.

¿A qué hora es Benfica vs. FC St. Gallen?

Publicidad

Así las cosas, este compromiso por la segunda ronda de clasificación para la fase de grupos en la Europa League se llevará a cabo este jueves 30 de julio en el estadio Da Luz, en Lisboa. La pelota rodará a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia. Las 'águilas' van abajo en la serie por 1-2.