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Gol Caracol  / Argentina en problemas por la final del Mundial 2026; FIFA abrió un procedimiento disciplinario

Argentina en problemas por la final del Mundial 2026; FIFA abrió un procedimiento disciplinario

La FIFA informó que abrió un procedimiento disciplinario contra la (AFA), tras delicados incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 contra España. ¿Se viene sanción?

Por: EFE
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Leandro Paredes en Argentina
Argentina
AFP

La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 contra España en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Según informó el organismo, basándose en el informe del instructor de ética designado, se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra los jugadores argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes y contra el miembro del cuerpo técnico de la selección albiceleste Roberto Fabián Ayala. Asimismo, también sobre el futbolista español Gavi.

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Lio entre Leandro Paredes y Gavi
Lio entre Leandro Paredes y Gavi
AFP

El campeón del mundo Pablo Páez 'Gavi' ha quitado hierro a los incidentes tras la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial (1-0) y considerado que estos son una "parte del fútbol que es un poco más violenta", pero que no merece suspensiones.

Una vez terminada la final, el argentino Leandro Paredes agredió a Eric García, momento en el que el internacional de Los Palacios (Sevilla, suroeste de España) intervino y también fue empujado por el futbolista de Boca Juniors.

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Pese a ello, el jugador del F.C. Barcelona consideró ante los periodistas que no cree que "deba ser suspendido".

"Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido”, consideró el jugador azulgrana, quien mantuvo que "no es una imagen para los niños", pero "también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta" y que "ya está: todo es fútbol, tiene que ser así", afirmó.

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Gavi y Fabián Ruiz Peña fueron homenajeados en la noche de este martes en el Ayuntamiento de Los Palacios, localidad en la que nacieron ambos, por su éxito en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que concluyó este domingo con la segunda estrella para España.

Compartiendo, en nombre propio y del pueblo marroquí, la alegría y el orgullo por este segundo título mundial obtenido por vuestro país vecino y amigo, deseo saludar la gran determinación y el alto espíritu competitivo demostrados por los integrantes de vuestra joven selección a lo largo del campeonato", precisó.

Añadió que esas cualidades permitieron a la selección española ganar la Copa del Mundo con "brillantez y mérito".

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