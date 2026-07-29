Sentimental mensaje a Dávinson Sánchez de Galatasaray; todo por coqueteos de clubes europeos

Dávinson Sánchez es uno de los jugadores colombianos que ha mantenido regularidad en el fútbol de Europa, teniendo importantes actuaciones con Galatasaray, su club desde septiembre de 2023. Desde el primer día, el caucano demostró compromiso y valía dentro de la cancha, siendo líder dentro y fuera del campo. Lo cierto, es que el defensor central ha estado en el radar de otros clubes del 'viejo continente, pero desde los 'leones' dejaron un mensaje claro.

En los informes de prensa vinculan al zaguero de la Selección Colombia con el Como, escuadra italiana que es dirigida por el español Cesc Fàbregas y que esta temporada que está por comenzar disputará la Champions League. El club transalpino ya habría ofertado por Sánchez, siendo la propuesta superior a 30 millones de euros, incluyendo primas. Incluso, en los medios europeos revelaron que el salario anual para el 'cafetero' sería de unos 3.5 millones de la móneda única, pero inferior al que devenga en Galatasaray que son 4.8 millones de euros.

Así las cosas, y ante los coqueteos que ha recibido Dávinson del Como y de otros clubes, Okan Buruk tomó la palabra y dejó claro con un sentimental mensaje que quiere la continuidad del exAtlético Nacional. El técnico del Galatasaray sabe que Sánchez Mina es pilar fundamental del club rojo y amarillo de la ciudad de Estambul.

Dávinson Sánchez celebra gol con la Selección Colombia - Foto: AFP

"Te necesito, no quiero que te vayas a ningún lado. Te necesitaré más que nunca esta temporada", esas habrían sido las palabras que le dijo Buruk al defensor colombiano en una reunión. Esas frases la replican en el medio 'Urfanatik'.



Postura clara en Galatasaray con Dávinsón Sánchez

Publicidad

El medio anteriormente citado informa que los directivos de los 'leones' no tienen la intención de vender al internacional con la Selección Colombia.

"La directiva del Galatasaray ha decidido no vender a Dávinson Sánchez, a menos que llegue una oferta extraordinaria y de mucho mayor nivel del Como u otro club . Se entiende que la directiva basó esta decisión en la opinión del cuerpo técnico", denotaron.

Publicidad

¿Qué equipos están interesados en fichar a Dávinson Sánchez?

Además del Como, en los medios internacionales lo han relacionado con el Inter de Milán, el Bournemouth y el Al-Ahli. Adicionalmente, el Benfica analizó su incorporación, pero desistió su fichaje debido a su alta cotización y salario.