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Gol Caracol  / Edwin 'Shirra' Mosquera no se aguantó y le dio un beso a un Neymar, que soltó una carcajada

Edwin 'Shirra' Mosquera no se aguantó y le dio un beso a un Neymar, que soltó una carcajada

Este hecho curioso se presentó tras el partido de 'play-offs' de la Copa Sudamericana entre Universidad Central de Venezuela y Santos. ¡Vea acá el VIDEO de Edwin 'Shirra' Mosquera junto a Neymar!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Edwin 'Shirra' Mosquera junto a Neymar.
Edwin 'Shirra' Mosquera junto a Neymar.
Fotos: X de @UCVFCOFICIAL y captura de pantalla de video.

Edwin 'Shirra' Mosquera tuvo su momento para la eternidad junto a Neymar, 'crack' que en las últimas horas fue noticia por informar que no vestirá más la camiseta de la Selección Brasil; dará un paso al costado tras 16 años. El hecho es que el exjugador de Santa Fe no se aguantó las ganas y terminó dándole un beso al exBarcelona; el instante ya es viral en redes sociales.

Y es Mosquera, que actualmente milita en la Universidad Central de Venezuela (UCV), enfrentó al astro por la vuelta de los 'play-offs' hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana, serie que ganó el 'peixe' por marcador global de 8-3.

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Pero concluido el juego en el Vila Belmiro, el talentoso colombiano se acercó a 'Ney' para pedirle una fotografía, pero antes de presionar el obturador en su celular, le dio un beso cerca al cuello. Neymar no aguantó la risa ante este momento, luego levantó el pulgar para la instántanea y le dio un abrazo al extremo.

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Así fue el partido entre Santos y Universidad Central de Venezuela

El Santos, con Neymar en cancha en el segundo tiempo, venció este martes 4-2 al club venezolano UCV y completó el trámite de la clasificación a octavos de final en la Copa Sudamericana 2026.

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El 'peixe' decidía en su casa, Vila Belmiro, este cruce de los 'play-offs', tras ganar la semana pasada 4-1 en su visita a una Venezuela golpeada por los terremotos que dejaron miles de muertos y desaparecidos.

Samuel Sosa abrió la cuenta para el once venezolano apenas a los 19 segundos de juego.

Santos reaccionó con goles del boliviano Miguel Terceros en el minuto 39, Gabigol en el 56' y Gabriel Menino en el 65', antes de que la visita se acercara en el marcador a través del argentino Gonzalo Mottes en el 72'.

Rony, que poco antes había mandado un disparo al poste, puso cifras definitivas al encuentro en el 90+5'. El rival de Neymar y compañía en la próxima fase será el Macará de Ecuador.

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"Al final, la victoria es lo importante", dijo Gabigol, con calma pese a los parpadeos del equipo.

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