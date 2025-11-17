Reclamo de periodista a Alfredo Morelos tras América vs. Nacional; lo llamó "cobarde"

Atlético Nacional llegó a la final de la Copa BetPlay 2025 luego del empate 2-2 con el América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, pero ganando 6-3 en el marcador global, pero luego del triunfo de los ‘verdolagas’ hubo una discusión entre Alfredo Morelos y un periodista vallecaucano.

El video se ha viralizado este lunes en redes sociales con el momento en zona mixta cuando el comunicador apunta contra las actitudes del experimentado delantero dentro y afuera de la cancha.



Discusión de periodista con Alfredo Morelos tras América 2-2 Nacional

“Alfredo mencionas ahorita que tu te dedicas a jugar, que no te preocupa el tema de la hinchada, pero en la última visita acá a la ciudad de Santiago de Cali saliste berraco contra nosotros la prensa también”, se escuchó por parte del comunicador.

Por supuesto esto generó malestar en Morelos, quien con disgusto solamente le respondió “¿otra vez tú?” y decidió moverse a un lado para hablar con otros periodistas que estaban esperando sus declaraciones.

Sin embargo, el comunicador vallecaucano no se detuvo ahí y siguió apuntando contra el delantero de Atlético Nacional, y hasta tildándolo de “cobarde”.

“Por qué eres tan cobarde Morelos, por qué te gusta ocultar las cosas, es que también le pido respeto a Morelos. Es la verdad”, se escuchó por último en el video publicado en redes sociales este lunes y que ha generado todo tipo de opiniones sobre esa discusión.

Lo cierto es que en el partido de vuelta de la semifinal de Copa BetPlay 2025, Alfredo Morelos quedó registrado por una polémica al salir de la cancha del estadio Pascual Guerrero, mandándole besos a la tribuna occidental mientras se retiraba hacia el banquillo de suplentes.

A pesar de eso, el delantero cordobés ya piensa en la lucha por el título con Independiente Medellín y se mostró "agradecido con Dios por esta linda oportunidad, por el paso a la final y que esta gran institución que viene haciendo un gran esfuerzo", pero de igual manera invitando "a la gente a vivir el fútbol en paz, que va a ser una final muy linda en nuestra ciudad y obviamente será un lindo espectáculo con las hinchadas".

Este jueves 20 de noviembre Nacional y América se volverán a ver frente a frente en el primer partido del grupo A de cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, por lo que se espera un nuevo enfrentamiento lleno de emociones y goles.

De hecho, Alfredo Morelos ya palpita ese duelo y confesó que ya los dos equipo se conocen. "Los pequeños detalles importan, hicimos un buen comportamiento acá y con nuestra gente. El día jueves el estadio estará a reventar y lo más importante es los tres puntos y lo vamos a lograr, tenemos gente al 100, recuperaremos y estar listos para ese partido", señaló el 'Búfalo'.