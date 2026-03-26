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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz humilló a un rival; vea su jugadota, con taco incluido, contra Croacia

Luis Díaz humilló a un rival; vea su jugadota, con taco incluido, contra Croacia

En una muestra de su talento y calidad, el delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, protagonizó una acción que ha dado de qué hablar alrededor del mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026
Federación Colombiana de Fútbol

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