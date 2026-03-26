Luis Díaz humilló a un rival; vea su jugadota, con taco incluido, contra Croacia

Luis Díaz no para de sorprender. Este jueves 26 de marzo, demostró por qué es el mejor jugador colombiano de la actualidad. En la derrota de la 'tricolor' por 2-1 contra Croacia, en juego preparatorio, previo al Mundial 2026, fue de los pocos puntos altos en la cancha. Además, dejó una pincelada que dio de qué hablar y causó revuelo a lo largo y ancho del planeta.

Cuando transcurría el minuto 50, el guajiro se animó a hacer magia por la banda izquierda. Cuando Martin Erlić intentó marcarlo, realizó una buena acción, con taco incluido, para hacerle un ocho. En su desespero por marcarlo, lo tomó de la camiseta y eso terminó en falta y amonestación para el jugador croata. Sin embargo, las miradas se centraron en 'Lucho'.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026 Federación Colombiana de Fútbol

Vea la gran jugada de Luis Díaz, con Selección Colombia vs. Croacia