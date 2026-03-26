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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Titubeo de Camilo Vargas y segundo gol de Croacia contra Colombia; aprovechó Igor Matanovic

Titubeo de Camilo Vargas y segundo gol de Croacia contra Colombia; aprovechó Igor Matanovic

Al minuto 42, Croacia se adelantó en el marcador en el duelo frente a la Selección Colombia, gracias a un gol del delantero Igor Matanovic , de cabeza, luego de un tiro de esquina.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Igor Matanovic
Igor Matanovic, futbolista de Croacia - Foto:
AFP

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