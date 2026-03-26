Titubeo de Camilo Vargas y segundo gol de Croacia contra Colombia; aprovechó Igor Matanovic

Croacia remontó y se fue al descanso del partido preparatorio contra la Selección Colombia, gracias a Igor Matanovic, quien apareció dentro del área y aprovechó un 'parpadeo' de Camilo Vargas en la pelota quieta.

Al minuto 42, tras un tiro de esquina del elenco europeo, el arquero de nuestra 'tricolor' salió a buscar la pelota, pero no logró impactarla.

Mientras tanto, Jhon Lucumí, quien cubría a Igor Matanovic, no lo referenció de la mejor manera y dejó que el delantero cabecera para el 2-1 a favor de Croacia frente a la Selección Colombia.



Así fue el gol de Igor Matanovic en Colombia vs Croacia, partido preparatorio: