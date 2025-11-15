Luis Díaz y una jugada maradoniana que casi termina en golazo contra Nueva Zelanda

Luis Díaz vive un presente de ensueño en su carrera. El cambio de equipo, de Liverpool a Bayern Múnich, no le afectó en lo más mínimo y ha sabido responder con goles y asistencias. Por eso, la fe siempre está puesta en él cuando se pone la camiseta de la Selección Colombia. Y es que, con su talento, es un 'dolor de cabeza' constante para los defensas rivales. Prueba de ello fue lo ocurrido este sábado 15 de noviembre, en el marco del partido preparatorio contra Nueva Zelanda.

Cuando transcurría el minuto 25, James Rodríguez se hizo con el balón, liberó el espacio y dejó solo a Jhon Arias. Con el esférico en sus pies, el jugador de Wolverhampton emprendió una larga carrera y le hizo el pase a 'Lucho'. Con el camino por delante, el guajiro encaró y, a pura velocidad y regate, dejó atrás a varios rivales, que no pudieron detenerlo. Adentro del área, se preparó para rematar y lo hizo, pero, infortunadamente, un oponente se lanzó y cortó el tiro que iba al arco.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un partido preparatorio para el Mundial 2026 AFP

Vea la jugada de Luis Díaz, con Selección Colombia vs. Nueva Zelanda