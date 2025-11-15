Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz y una jugada maradoniana que casi termina en golazo contra Nueva Zelanda

Luis Díaz y una jugada maradoniana que casi termina en golazo contra Nueva Zelanda

Apelando a su regate y velocidad, el delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, se inventó una buena acción individual, donde dejó a varios rivales en el camino.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Nueva Zelanda, de cara al Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad