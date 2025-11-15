Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Selección Colombia  / "Francia presenta denuncia ante Fifa por incidentes tras juego con Colombia", dice L'Equipe

"Francia presenta denuncia ante Fifa por incidentes tras juego con Colombia", dice L'Equipe

Se han dado novedades este sábado por los hechos sucedidos luego del partido Francia Sub-17 vs. Colombia, en el Mundial de Qatar. Prensa francesa le dio seguimiento al tema.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2025
Acción de juego entre Colombia Sub-17 vs. Francia en el Mundial 2025.
Acción de juego entre Colombia Sub-17 vs. Francia en el Mundial 2025.
Getty

