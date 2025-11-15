"Francia presenta denuncia ante Fifa por incidentes tras juego con Colombia", dice L'Equipe

El partido en el que Francia venció 2-0 a la Selección Colombia, en la fase de dieciseisavos de final del Mundial Qatar Sub-17 de 2025 pasó a un segundo plano, debido a una pelea en la que se vieron involucrados jugadores de los dos equipos luego de finalizado el compromiso. Los videos de lo sucedido aparecieron en las últimas horas en diferentes medios internacionales e igualmente el diario 'L'Equipe' le dio desarrollo a la noticia.

Según el mencionado medio, la Federación Francesa de Fútbol habría presentado una denuncia formal en contra de Colombia, ya que para su concepto la bronca, con golpes e improperios, es de gravedad.

"Dentro de la comunidad de la selección francesa sub-17, el incidente ha generado mucha controversia. Familiares, representantes, cuerpo técnico y los propios jugadores revisan los videos para intentar explicar lo sucedido el viernes al final del partido de dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Doha, que Francia ganó a Colombia", se leyó en un apartado de la nota.

Además de eso, se consignó que Christ Batola, de 16 años, fue perseguido en la cancha por varios futbolistas del seleccionado colombiano.

"La Federación Francesa de Fútbol ha decidido reaccionar: se ha presentado un informe ante la FIFA denunciando la agresión", se complementó en el mismo artículo, haciendo hincapié en que un integrante del cuerpo técnico de los europeos fue golpeado al caer al terreno de juego.

Partido entre Selección Colombia y Francia terminó en pelea, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 Captura de pantalla de video / Getty Images

De otra parte, desde el lado de nuestro país se esgrimió que el referido Batola se burló en varios momentos de los dirigidos por Fredy Hurtado, gesto que se acrecentó en el momento en el que los galos anotaron el segundo gol, en los minutos finales y justo cuando Colombia se había lanzado al ataque en búsqueda del empate.

Hay que indicar que tanto en el primer, como en el segundo tiempo, se presentaron algunos roces entre colombianos y franceses e incluso en el cierre del duelo mundialista el atacante Santiago Londoño vio la cartulina roja de parte del árbitro central del compromiso.