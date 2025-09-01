Luis Javier Suárez y la competencia con Dayro y Córdoba: “Ponerle las cosas complicadas al profe”

El próximo jueves la Selección Colombia se juega la clasificación al Mundial de 2026 ante su gente, en el estadio Metropolitano de Barranquilla en el partido contra Bolivia, algo que ha generado mucha expectativa entre los hinchas, la prensa y por supuesto los jugadores, que tienen el objetivo de conseguir el anhelado cupo. Por eso, Luis Javier Suárez confía en que el sueño se haga realidad y espera la ayuda de todas las partes.

"Energía positiva la que tenemos todos, deseando que llegue el partido para que este más cerca ese sueño mundialista otra vez. Los que hemos estado viviéndolo como aficionados desde niños estar acá presentes es un sueño, intentar volver al Mundial entonces estamos con buena energía", afirmó de entrada el delantero en charla con la prensa, este lunes.

De hecho, una tarea pendiente de esta Selección Colombia es ser más acertada en las opciones de gol que tiene, algo de lo que Luis Javier Suárez se refirió, diciendo que "hay que estar tranquilos, como todo nadie quiere fallar en esta vida no solo en nuestro trabajo sino en cada uno de ustedes tienen días buenos, malos, regulares", pero también haciendo un llamado a la paciencia y a no desesperarse, ya que "cuando se falla una ocasión hay que pensar en la siguiente, si no tienes esa mentalidad te quedas enfrascado en eso".



Luis Javier Suárez, Dayro Moreno y Jhon Córdoba, delanteros de Selección Colombia

El atacante que juega actualmente en el Sporting de Lisboa se refirió a la presencia de Dayro entre los convocados y en cómo es esa competencia con el tolimense y con Córdoba para ser el '9' titular de Néstor Lorenzo.

"Yo estaba muy pequeño cuando él ya era campeón de Libertadores. Para uno, encontrarse con gente con tanta trayectoria es muy bueno. Todos trabajamos en nuestros clubes para que nos convoquen y cuando estemos acá ponerle las cosas complicadas al profe, pero aportar desde donde te toca estar", contó Luis Javier Suárez.

Luis Javier Suárez en Selección Colombia AFP

Acá más declaraciones de Luis Javier Suárez:

*Los rivales defensivos

"Tenemos la experiencia que muchos equipos en Barranquilla vienen un poco a meterse atrás, no hemos encontrado esa tecla que nos falta para solucionar ese tipo de partido, pero se está trabajando y esperemos que el día del partido encontremos esa tecla y conseguir la victoria".

*Sueña con hacer el gol de la clasificación

"Eso es una situación del partido que se puede dar, pero obviamente mas allá de pensar de que yo meteré el gol en el 90 lo haremos grupalmente, un partido completo, de buen fútbol y goles y clasificar con buenas sensaciones".

*Paciencia contra Bolivia

"Hay que estar tranquilos cuando estamos 0-0, buscar el primer gol a favor y que no nos marquen, cubrir esos pequeños detalles que nos han faltado".