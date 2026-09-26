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Los cinco colombianos que corren el Mundial de ciclismo 2026; Nairo Quintana, a la cabeza

El telón de esta nueva edición del Mundial de ciclismo, que se celebró en Montreal, Canadá, se baja este domingo 27 de septiembre con la prueba de ruta élite masculina.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Nairo Quintana lidera la lista de Colombia para la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Nairo Quintana lidera la lista de Colombia para la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Federación Colombiana de Fútbol

Hay carreras que trascienden el resultado. Este domingo 27 de septiembre, Nairo Quintana se pondrá por última vez el uniforme de la Selección Colombia en una competencia internacional y lo hará en uno de los escenarios más importantes: el Mundial de ciclismo, en la prueba de ruta, en Montreal. El boyacense, uno de los grandes referentes de la historia del deporte colombiano, encabezará un quinteto 'cafetero' que buscará protagonismo en la prueba élite masculina.

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Quintana, de 36 años, ya había anunciado que 2026 sería su última temporada como profesional. Razón por la que, en cada competencia donde diga presente, las miradas se van a centrar en él. Aunque se esperaba que estuviera en la Vuelta a España, finalmente no fue convocado por el Movistar Team. Por eso, Montreal se convirtió en un lugar especial, ya que disputará su última cita orbital con Colombia, 17 años después de haber disputado su primer Mundial.

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El Mundial de ciclismo en Canadá no será el adiós definitivo de Nairo al ciclismo profesional. El corredor confirmó que posteriormente afrontará algunas competencias en Italia con el Movistar Team, entre ellas el Giro de Emilia.

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Cinco colombianos para la ruta élite

Nairo Quintana estará acompañado por Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita y Brandon Rivera. La nómina tuvo cambios de última hora, luego de que Egan Bernal quedara fuera por una sobrecarga muscular y Wilmar Paredes, quien había sido llamado como reemplazo, sufriera una caída que le impidió competir.

Santiago Buitrago aparece como una de las cartas colombianas para buscar protagonismo en el recorrido de Montreal. Harold Tejada y Sergio Higuita también tendrán un papel importante, mientras que Rivera deberá aportar su trabajo al equipo en una jornada que se anticipa exigente.

Nairo Quintana lidera el equipo colombiano para la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Nairo Quintana lidera el equipo colombiano para la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Getty Images

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Precisamente, Nairo destacó a Higuita como un referente colombiano para este tipo de recorridos, debido a su experiencia y características como corredor de clásicas de un día. El propio Quintana también resaltó la importancia de conocer el estado de forma de sus compañeros para definir la estrategia durante la competencia.

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La carrera tendrá 273,4 kilómetros, con 12 pasos por el ascenso de Camillien-Houde, de 1,6 kilómetros y una pendiente promedio del 7,7 %. El último paso por esa subida estará a poco más de 10 kilómetros de la meta, un punto que podría resultar decisivo.

Al frente estarán varias de las grandes figuras del pelotón internacional, como Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Paul Seixas, Tom Pidcock e Isaac del Toro.

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