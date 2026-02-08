Síguenos en:
Luisa Agudelo se estiró y evitó gol de Venezuela en partido del Sudamericano femenino Sub-20

Luisa Agudelo se estiró y evitó gol de Venezuela en partido del Sudamericano femenino Sub-20

La arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20, Luisa Agudelo, mostró sus cualidades bajo los tres palos en el certamen de la Conmebol. ¡Vea acá el video de la atajada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de feb, 2026
Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Getty

