Luisa Agudelo se estiró y evitó gol de Venezuela en partido del Sudamericano femenino Sub-20

Luisa Agudelo se ha mostrado muy segura bajo los tres palos en el Sudamericano femenino Sub-20, que se lleva a cabo en tierras paraguayas. En la segunda salida de la Selección Colombia en el certamen de la Conmebol, frente a Venezuela, la joven golera de la 'tricolor' se erigió con grandes atajadas.

Unas de las armas de la 'vinotinto' fue la pelota detenida, pero Agudelo se estiró para evitar que su arco fuese vulnerado. Luisa 'voló' sobre el césped del estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20. X de @FCFSeleccionCol

Fue al minuto 30 de la contienda por el Grupo A donde el exDeportivo Cali mostró sus condiciones, de qué está hecha, al estirarse tras un cobro de tiro libre por parte de Herrera, una de las figuras de la 'vinotinto.



El cobro de la talentosa jugadora venezolona fue por encima de la barrera, tomó una curva y ahí se estiró Luisa para evacuar el balón.



Vea acá el video de la atajada de Luisa Agudelo: