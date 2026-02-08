Luisa Agudelo, figura de Colombia: vea su atajada contra Venezuela en el Sudamericano Sub-20

Luisa Agudelo sigue demostrando por qué es una de las figuras del fútbol femenino. No es casualidad que, con tan solo 18 años, ya haya sido parte de varias convocatorias de la Selección Colombia de mayores. Por eso, en la categoría Sub-20, que disputa el Sudamericano femenino en Paraguay, ha sido una estrella y clave en el arco.

En el debut del combinado nacional, que finalizó 0-0 frente a Chile, se lució con una atajada impresionante para evitar el tanto, tras un tiro libre. Ahora, este domingo 8 de febrero, por la fecha 3 y contra Venezuela, estuvo muy atenta a una serie de rebotes para después atajar un mano a mano dentro del área chica, a puro reflejo.

Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20. Getty

Vea la atajada de Luisa Agudelo, con Selección Colombia vs. Venezuela, en el Sudamericano femenino Sub-20