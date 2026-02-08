Colombia, con Luisa Agudelo como figura y gol de Maithe López, venció 1-0 a Venezuela

Segunda salida de la Selección Colombia femenina Sub-20 en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay. En esta oportunidad, las dirigidas por Carlos Paniagua se enfrentaron a una Venezuela que les plantó cara, propuso en ataque y complicó; sino fuese por las atajadas de Luisa Agudelo, sobre todo en el primer tiempo, el resultado hubiese sido otro. La 'amarilla' se quedó con los tres puntos gracias al gol de Maithe López, al minuto 81. Fue 1-0.

Por el partido del Grupo A, la 'vinotinto' se mostró muy incisiva en el campo de juego, teniendo a las Hernández: Fabiana y Génesis como las 'dueñas' de las jugadas en la ofensiva. Ellas fueron las encargadas de causar estragos en la defensa de la 'tricolor'.

Acción de juego entre la Selección Colombia femenina Sub-20 y Venezuela en el Sudamericano 2026. X de @CONMEBOLtorneos

Precisamente, Génesis tuvo en sus pies una posibilidad clara de anotar; sin embargo, Luisa Agudelo evitó a 'quemarropa', en el área, que pudiese celebrar. Después, en una acción de pelota quieta, la número '9' del combinado 'patriota' inquietó a Agudelo; su cobro pasó cerca al palo.



Colombia intentó reaccionar ante el juego de las venezolanas, y en una transición rápida, Mariana Silva dejó bien perfilada a Maithe López, pero la definición de la 'cafetera' fue muy al cuerpo de la arquera 'patriota', Rebanales.

Tiempo después, Venezuela volvió a causar peligro en la pelota detenida, esta vez por intermedio de Herrera e hizo estirar a Luisa Agudelo, quien se erigió con otra buena tapada.

El final del primer tiempo en el estadio Luis Alfonso Giagni mostró un balón en el palo de la 'tricolor'; Viáfara lo estrelló en el travesaño.

Para la segunda parte, la escuadra 'cafetera' intentó mejorar en su juego, elaboró un poco más; no obstante, Venezuela se mostró sólida en el fondo.

La ocasión clara de gol la tuvo Colombia en los pies de Maithe López. Error en salida de Rebanales y la número '11' de la 'tricolor' presionó para quedarse con el balón, definió, pero la golera venezolana corrió hacia su arco y evitó que fuera vulnerado.

El reloj corrió y Venezuela le apostó al juego vertical, pero sin suerte en el último cuarto de cancha. Mientras Colombia se la 'jugó' por las conexiones entre Mariana Silva y Maithe López.

Precisamente, ellas dos se juntaron y López pudo ahora sí anotar, al minuto 81, para darle los tres puntos a la 'tricolor' en territorio 'guaraní'. Colombia llegó a cuatro enteros en la zona A.