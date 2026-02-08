Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia, con Luisa Agudelo como figura y gol de Maithe López, venció 1-0 a Venezuela

Colombia, con Luisa Agudelo como figura y gol de Maithe López, venció 1-0 a Venezuela

La Selección Colombia femenina Sub-20 sumó sus primera victoria en el Sudamericano de la categoría en Paraguay. Luisa Agudelo ser erigió bajo los tres palos.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 8 de feb, 2026
Maithe López (11) en acción de juego con la Selección Colombia vs. Venezuela en el Sudamericano femenino Sub-20.
Maithe López (11) en acción de juego con la Selección Colombia vs. Venezuela en el Sudamericano femenino Sub-20.
