Maletín con mucho billete verde llegó a Barranquilla; es para que Bolivia venza a Colombia

La selecciones de Colombia y Bolivia se juegan gran parte de sus opciones de ir al Mundial en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, jornada en la que se medirán en Barranquilla con la necesidad de sumar.

La escuadra ‘cafetera’ se instalará en la Copa del Mundo de 2026 si gana, pero si empata dependerá de que Venezuela no derrote a Argentina como visitante en otro de los partidos del día.

Entre tanto, el elenco del altiplano sueña con ir al repechaje y para ello le servirá sumar en el estadio Metropolitano de la capital atlanticense para posteriormente buscar un triunfo obligatorio de local contra Brasil en El Alto, a 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar.

Sin embargo, los antecedentes no ayudan a Bolivia, que nunca ha ganado en Colombia, pues solo ha acumulado derrotas sin hacer un solo gol. Este antecedente hace pensar que una ruptura a esa tendencia sea considerada como casi un milagro.

No obstante, la fe es lo último que se pierde en el cuadro del Titicaca y en aquellos que tienen intereses en que se imponga en ‘Curramba’, motivo por el que el maletín se movió y llegó a la sede del cotejo.



Prometen millonada a Bolivia para que le gane a Colombia

Según trascendió en la antesala de la contienda, al seleccionado andino lo incentivaron con la promesa de un jugoso premio para que consiga los 3 puntos en ‘la Arenosa’.

Se trata de un millón de dólares, equivalentes a 4.007 millones de pesos colombianos, que solo podrán ser canjeados en caso de que el equipo del altiplano no quede eliminado.

Es decir, no solo se debe presentar una victoria sobre Colombia, también será necesario un triunfo frente a Brasil en el cierre de la Eliminatoria.

Así lo dio a conocer el diario boliviano El Deber, de Santa Cruz de la Sierra: “Un premio de 1.000.000 de dólares ofreció el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, a la selección nacional si gana los partidos contra Colombia y Brasil”.

Y aunque las posibilidades de que esto ocurra parecen demasiado lejanas, resta esperar si el directivo cumple con su palabra y hace el desembolso en caso de que sea necesario.

Incluso, el propio dirigente declaró que la suma había sido acordada con los jugadores: “Los premios estaban estipulados desde un principio por objetivos”.