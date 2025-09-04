Publicidad

Maletín con mucho billete verde llegó a Barranquilla; es para que Bolivia venza a Colombia

Maletín con mucho billete verde llegó a Barranquilla; es para que Bolivia venza a Colombia

La suma prometida a los futbolistas con conjunto andino es enorme, pues esperan que así se motiven para que consigan la hazaña en el estadio Metropolitano.

Selección Bolivia recibirá un millón de dólares si le gana a Colombia.jpg
La Selección Bolivia llega motivada más de la cuenta a Colombia.
Foto: FBF.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 02:23 p. m.