Así están las cuentas para los últimos cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Falta una jornada del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2025, misma en la que se definirán los últimos equipos clasificados a los cuadrangulares. Cinco equipos luchan por los dos cupos restantes, por lo que será una fecha de infarto la que se viene.

América de Cali, Alianza FC, Santa Fe, Águilas Doradas y Once Caldas son los clubes que buscarán hacerse con uno de esos lugares. Los tres primeros parten con ventaja, dependen de sí mismos.

A continuación, le indicamos cuáles son las cuentas que debe hacer cada una de estas escuadras para lograr el objetivo.

América se impuso a Chicó en Tunja y se metió a los ocho de la Liga BetPlay Colprensa

América: séptimos con 29 puntos y una diferencia de gol de +7.

En la fecha 20, los 'diablos rojos' visitarán a Medellín que ya está clasificado. El juego será a las 7:00 p.m. del jueves 13 de noviembre.



Si gana, llegará a 32 puntos y se clasificará directamente.

Si empata sumará 30 puntos, por lo que le sirve una igualdad de Alianza en El Campín, y que Águilas Doradas no le gane por más de cuatro goles al Tolima.

Si pierde se quedará con 29 unidades, pero podría clasificarse si también pierde Alianza, si Águilas Doradas no le gana a Tolima o si Santa Fe y Once Caldas no ganan por amplio margen.

Alianza FC: octavo con 29 puntos y diferencia de gol de +3

Alianza se impuso a Millonarios en la ciudad de Valledupar. Colprensa

Visitará a Santa Fe, escuadra que también se juega la clasificación a los cuadrangulares.



Si gana llega a 32 puntos y clasifica.

Si empata, requiere que América de Cali pierda o que Águilas Doradas no le gane a Deportes Tolima.

Si pierden, queda eliminado si América es goleado por Medellín y los 'dorados' no derrotan a Tolima.



Santa Fe: noveno con 28 puntos y diferencia de gol de +3

Recibirá a Alianza FC en el estadio El Campín el jueves, en partido que tiene como horario las 7 de la noche.

Harold Santiago Mosquera se lamenta de una opción de gol que tuvo contra Cali por la jornada 19 de la Liga II. Foto: Colprensa

Si gana llegará a 31 puntos y se clasificará directamente.

Si empata, necesitará que América (29 puntos y +7 DG) pierda contra Medellín por una diferencia de seis goles.

Si pierde quedará eliminado.

Águilas Doradas: décimo con 27 puntos y diferencia de gol de +3

Está obligado a ganarle al Deportes Tolima en el Alberto Grisales. Igualmente, necesita que pierdan América o que haya un empate entre Santa Fe y Alianza en El Campín.

Once Caldas en juego de la Copa Sudamericana 2025. AFP

Once Caldas: undécimo con 26 puntos y diferencia de goles de -3

Precisamente esa diferencia de goles tiene 'penando' al cuadro manizaleño, misma que la tiene prácticamente eliminado. Se enfrenta al Cali en el Palmaseca.

