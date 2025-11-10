Síguenos en::
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así están las cuentas para los últimos cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Así están las cuentas para los últimos cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

El jueves se juega la última fecha del 'todos contra todos' en la Liga BetPlay II-2025 en la búsqueda de los dos últimos cupos. América, Alianza y Santa Fe dependen de sí mismos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2025
América, Alianza FC y Santa Fe dependen de sí mismos.
