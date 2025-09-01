¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia de local contra Bolivia? Historial ilusiona

La Selección Colombia necesita ganarle a Bolivia el jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla para asegurar su presencia en el Mundial de 2026.

El conjunto ‘cafetero’ es sexto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas y arrastra una seguidilla de 6 fechas sin victorias, racha que podría llegar a su fin contra el conjunto andino si se tienen en cuenta los antecedentes.

En los 7 encuentros que se han disputado en Colombia, Bolivia no ha podido hacer ni un gol, tendencia que se ha presentado por más de 20 años en diferentes procesos clasificatorios a las copas del mundo.

Por ello, resulta pertinente revisar los resultados entre ambos elencos en la antesala de una nueva contienda entre estos rivales, pues los 2 necesitan sumar, ya que el conjunto boliviano pelea por ir al repechaje.



¿Cómo le ha ido a Colombia de local contra Bolivia?

Este para de selecciones se vienen midiendo entre sí desde el camino clasificatorio a Francia 1998 y desde entonces los ‘cafeteros’ siempre se han impuesto sacando su arco en cero.

En esos partidos, Colombia ha hecho 17 goles actuando en condición de anfitrión en sedes como Bogotá y Barranquilla.

Acá todos los marcadores:

Colombia 3-0 Bolivia: Eliminatorias para Catar 2022 (Barranquilla)

Colombia 1-0 Bolivia: Eliminatorias para Rusia 2018 (Barranquilla)

Colombia 5-0 Bolivia: Eliminatorias para Brasil 2014 (Barranquilla)

Colombia 2-0 Bolivia: Eliminatorias para Sudáfrica 2010 (Bogotá)

Colombia 1-0 Bolivia: Eliminatoria para Alemania 2006 (Barranquilla)

Colombia 2-0 Bolivia: Eliminatoria para Corea y Japón 2002 (Bogotá)

Colombia 3-0 Bolivia: Eliminatorias para 1998 (Barranquilla)

Y como el nuevo encuentro será en Barranquilla es necesario sacar aparte la estadística de la capital del Atlántico, donde se han efectuado 5 contiendas con igual número triunfo ‘cafeteros’ y 13 notaciones a favor por ninguna en contra.

Es decir, el favoritismo es marcado para los dirigidos por Néstor Lorenzo, que de no ganar estarían jugándose su paso al Mundial en la última fecha, el martes 9 de septiembre como visitantes contra Venezuela en el cierre de las presentes Eliminatorias.