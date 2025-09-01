Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia de local contra Bolivia? Historial ilusiona

¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia de local contra Bolivia? Historial ilusiona

Ambas escuadras se han enfrentado en 7 oportunidades en suelo ‘cafetero’ por Eliminatorias Sudamericanas y en todas las contiendas se ha repetido el mismo patrón.

La Selección Colombia nuca ha perdido de local contra Bolivia en Eliminatorias.jpg
La Selección Colombia lleva 7 triunfo de local contra Bolivia.
Foto: FCF
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 11:44 a. m.